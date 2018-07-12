Уровень заболеваемости ВИЧ в Москве вырос на 20 процентов

В 2017 году уровень заболеваемости ВИЧ в Москве вырос на 20,4 процента. Такие данные содержатся в статистических материалах Минздрава РФ, опубликованных в пятницу, 13 июля. За прошедший год был выявлен 2901 случай заболевания, годом ранее – 2409 случая.

Основной причиной роста уровня заболеваемости является недостаточность принимаемых властями профилактических мер, полагает руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский. Правительство "не уделяет достаточного внимания регионам, в которых ситуация еще не достигла критического уровня", заявил он в интервью РБК.

Акцент на борьбу с эпидемией в крупных городах Покровский назвал "в корне неверным" подходом. По словам академика, предотвратить появление новых случаев "проще, чем потом сражаться с очередной эпидемией". Для этого требуется втрое увеличить финансирование закупок препаратов против ВИЧ и улучшить информирование россиян о способах защиты от инфекции, считает Покровский.

Значительный рост в ряде регионов

По данным Минздрава, в Чукотском автономном округе и республике Тыва количество новых случаев ВИЧ-инфекции выросло более чем на 100%. В Тамбовской и Ивановской областях, а также республиках Марий Эл и Карелия уровень заболеваемости вырос на 50-60%, отмечается в статистических материалах.

ВИЧ в России - разные цифры

За прошедший год в России выявлено более 104 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции, отмечается в предварительных данных центра по борьбе со СПИДом. Это на 2,2% выше, чем в 2016 году, утверждают сотрудники центра.

В свою очередь, Минздрав заявляет о снижении заболеваемости ВИЧ в целом по стране второй год подряд. По информации ведомства, в 2017 году вирус был обнаружен у 85,8 тысячи человек, годом ранее - у 86,9 тысячи.

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