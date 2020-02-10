Ураган "Забине": кто дает имена природным катаклизмам?

Ежегодно немецким метеорологам приходится давать названия 130-150 циклонам и 50-60 антициклонам, влияющим на погоду в Германии, вернее - в Центральной Европе. Долгое время для этого пользовались стандартными повторявшимися списками - десять для циклонов и десять для антициклонов. В каждом из списков было по 26 женских или мужских имен - по одному на каждую основную букву латинского алфавита. До 1998 года циклонам давали женские имена, антициклонам - мужские, но затем ввели ежегодную ротацию.

Следующее нововведение на погодном фронте последовало в 2002 году. Из-за финансовых сложностей под угрозой закрытия оказался один из старейших в Германии пунктов наблюдений за погодой - Учебная метеостанция Свободного университета Берлина. Здешний факультет, на котором готовят синоптиков, считается одной из главных кузниц метеорологических кадров в Германии. Ради спасения учебной станции профессиональное сообщество синоптиков, то есть государственная служба Deutscher Wetterdienst (DWD) и частные фирмы, поддержало идею продавать названия циклонов и антициклонов на погодных картах, согласившись пользоваться в своих сводках этими именами.

Купить имя, вернее - стать "крестным" или "крестной" немецкой погоды (Wetterpate), можно всего за 199 евро для циклона и за 299 евро для антициклона. Для этого надо оформить заявку на сайте берлинской учебной станции, принять условия соглашения и перевести благотворительный взнос. Получается несколько тысяч евро в год, сделанных буквально из воздуха, но на благие цели.

За это время "крестными погоды" уже стало более несколько тысяч человек - жителей Германии, других европейских стран, а также Бразилии, Японии, США и Южной Африки. Немецкие названия циклонов и антициклонов также используются в соседних государствах Европы.

Требования к именам для циклонов и антициклонов в Германии

- В списки ожидания включаются только имена, отвечающие требованиям ЗАГСов. По этому вопросу позволим себе небольшое лирическое отступление. Немецкие ЗАГСы, например, отказываются регистрировать новорожденных под именами Юнге ("Мальчик"), Штёренфрид ("Возмутитель спокойствия"), Йогурт, Кёльн и Боруссия, но принимают такие имена как Тарзан, Шнеевитхен ("Белоснежка"), Престиж и Шанель.

- В качестве названий циклонов и антициклонов не допускаются названия фирм или фамилии. Исключения возможны, если они звучат как имена - например, Фридрих, Мартин, Мерседес.

- Исключаются также двойные имена вроде Марии-Антуанетты, Жан-Жака или Франка-Вальтера.

- В написании имен могут использоваться только основные буквы латинского алфавита и немецкие умлауты (ä, ö, ü).

- Имена должны быть однозначно мужскими или женскими. Например, нельзя "Алекс", но можно "Александр" или "Александра".

Списки составляются в алфавитном порядке - по одному имени на каждую букву. Поэтому нельзя выбрать себе какую-то определенную дату.

Одна из первых немецких метеостанций была открыта в 1883 году на горе Цугшпитце в Баварии

История вопроса

В первой половине прошлого века метеорологи присваивали имена только разрушительным бедствиям и без какой-либо системы - например, по названиям затонувших кораблей или мест, где произошли эти катастрофы. Традиция делать это систематически зародилась во время Второй мировой войны в зоне Тихого океана. В американских метеорологических сводках тогда стали присваивать женские имена тропическим циклонам, что позволило упорядочить эти сведения и различать в сводках тайфуны, наблюдавшиеся одновременно. Вскоре последовали ураганы над Атлантикой, а еще позже - все циклоны и антициклоны вне зависимости от их силы.

Немецкие метеорологи переняли этот опыт в 1954 году, но многие десятилетия имена оставались неизвестны широкой общественности, вернее - не привлекали к себе особого внимания. Ситуация изменилась в 1990 году, когда в Германии случилось сразу несколько сильных ураганов - "Дарья", "Вивиан" и "Вибке". Порывы ветра "Вивиан" достигали 224 километров в час! Именно тогда имена из рабочих метеорологических сводок стали широко использоваться в сообщениях прессы и прогнозах погоды.

Иногда до Европы доходят тропические ураганы от берегов Америки. В таких случаях на немецких картах они обозначаются именами, данными коллегами-синоптиками в Майами - до тех пор, пока в США действуют официальные штормовые предупреждения. Немецкие имена им присваивают после их отмены.

Раньше считалось, что квакши могут предсказывать погоду, поэтому в Германии синоптиков до сих пор называют "лягушками" (Wetterfrosch). На фотографии - часть игрушек и сувениров, собранных сотрудниками метеостанции на горе Брокен в Гарце. Всего в здешней коллекции - около 1000 таких экспонатов

Кто следит за погодой в Германии

Немецкая метеорологическая служба (DWD) - государственное учреждение со статусом федерального ведомства. Штаб-квартира расположена в городе Оффенбах-ам-Майн. Была основана в 1952 году. Годовой бюджет составляет около 340 миллионов евро, включая взносы в международные организации. Число штатных сотрудников - около 2300 человек. На территории Германии в систему наблюдений за погодой DWD входит более пятидесяти базовых метеостанций, на которых синоптики работают в круглосуточном режиме, а также более 130 автоматических пунктов. Автоматические станции также расположены в специальных контейнерах на более чем 430 торговых судах по всему миру. Для своих прогнозов и статистики DWD также получает сведения от почти 1800 метеорологов-любителей, сотрудничающих со службой на добровольной и безвозмездной основе.

Ежегодно служба готовит около 90 тысяч общих прогнозов погоды, 500 тысяч прогнозов для воздушного транспорта и публикует около 200 тысяч предупреждений о неблагоприятных метеоусловиях. Также ежегодно она собирает и предоставляет около 7,5 терабайт данных о погоде и климате для открытого пользования всем желающим - гражданам, государственным ведомствам, ученым и частным фирмам.

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