 Ураган ″Забине″ в Германии: фотографии и последствия | Кадр дня | DW | 10.02.2020

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Кадр за кадром

Ураган "Забине" в Германии: фотографии и последствия

Метеорологи заранее предупредили жителей Германии о приближении урагана "Забине". К ненастью должным образом подготовились.

  • Дрезден

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Дрезден

    В ночь на понедельник, 10 февраля, над Германией бушевал ураган "Забине". На большей части ФРГ действовало максимальное штормовое предупреждение, из-за чего было остановлено движение поездов дальнего следования и отменены многие авиарейсы. Эта фотография была сделана ранним утром в столице Саксонии Дрездене.

  • Мюльхайм-ан-дер-Рур

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Мюльхайм-ан-дер-Рур

    Трудно поверить, но водитель и пассажир этого автомобиля, на который во время урагана "Забине" упало дерево в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур (Северный Рейн - Вестфалия), смогли сами выбраться из машины и получили лишь легкие травмы.

  • Лохум

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Лохум

    Дерево, упавшее на дорогу в окрестностях Лохума (Рейнланд-Пфальц).

  • Кельн

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Кельн

    Перед ураганом "Забине" вокруг Кельнского собора заранее были установлены временные ограждения и таблички: "Осторожно, возможно падение каменных обломков" (Северный Рейн - Вестфалия).

  • Броккен

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Броккен

    Туристы из баварского Кобурга на вершине горы Броккен в Гарце (Саксония-Анхальт).

  • Броккен

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Броккен

    Скорость ветра на Броккене - 166 километров в час.

  • Гамбург

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Гамбург

    Дерево, упавшее на легковой автомобиль на парковке в Гамбурге.

  • Вильгельмсхафен

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Вильгельмсхафен

    В такую погоду хорошие собаки хозяина на улицу не выгонят, однако эти псы явно не считают ураган "Забине" достаточным поводом, чтобы весь день сидеть дома в Вильгельмсхафене, где также сделана следующая фотография...

  • Вильгельмсхафен

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Вильгельмсхафен

    Портовый город Вильгельмсхафен (Нижняя Саксония) на Северном море.

  • Остров Пёль

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Тиммендорф

    Тиммендорф на острове Пёль в Балтийском море (Мекленбург - Передняя Померания).

  • Гамбург

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Гамбург

    Жилой дом в гамбургском районе Бланкенезе, получивший повреждения в результате падения дерева.

  • Гёттинген

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Гёттинген

    "Из-за непогоды движение поездов дальнего следования остановлено на всей территории Федеративной Республики". Информационное табло на вокзале в Гёттингене (Нижняя Саксония). В некоторых регионах Германии также приостановили движение местных поездов и электричек.

  • Ганновер

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Ганновер

    Пункт питания для пассажиров, вынужденных пережидать ураган "Забине" на вокзале в Ганновере (Нижняя Саксония).

  • Гамбурге

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Гамбург

    Поезд ICE для пассажиров железной дороги, вынужденных ночевать на вокзале в Гамбурге.

  • Кельн

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Кельн

    Один из пассажиров, ночевавших в поезде на вокзале в Кельне (Северный Рейн - Вестфалия).

  • Зенде

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Зенде

    Окрестности Ганновера во время урагана "Забине". Ветроэнергетическая установка около города Зенде (Нижняя Саксония).

  • Берлин

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Берлин

    Обрушившиеся строительные леса на улице Софиенштрассе в Берлине.

  • Франкфурт-на-Майне

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Франкфурт-на-Майне

    Исландские лошади во Франкфурте-на-Майне (Гессен).

  • Харзум

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Харзум

    Эта ветряная мельница 1894 года в Харзуме (Нижняя Саксония) видела на своем веку много ураганов. Повреждений во время нынешнего она не получила.

  • Магдебург

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Магдебург

    Раннее утро на Эльбе после ненастной ночи в Магдебурге (Саксония-Анхальт).

    Автор: Максим Нелюбин


  • Дрезден

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Дрезден

    В ночь на понедельник, 10 февраля, над Германией бушевал ураган "Забине". На большей части ФРГ действовало максимальное штормовое предупреждение, из-за чего было остановлено движение поездов дальнего следования и отменены многие авиарейсы. Эта фотография была сделана ранним утром в столице Саксонии Дрездене.

  • Мюльхайм-ан-дер-Рур

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Мюльхайм-ан-дер-Рур

    Трудно поверить, но водитель и пассажир этого автомобиля, на который во время урагана "Забине" упало дерево в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур (Северный Рейн - Вестфалия), смогли сами выбраться из машины и получили лишь легкие травмы.

  • Лохум

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Лохум

    Дерево, упавшее на дорогу в окрестностях Лохума (Рейнланд-Пфальц).

  • Кельн

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Кельн

    Перед ураганом "Забине" вокруг Кельнского собора заранее были установлены временные ограждения и таблички: "Осторожно, возможно падение каменных обломков" (Северный Рейн - Вестфалия).

  • Броккен

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Броккен

    Туристы из баварского Кобурга на вершине горы Броккен в Гарце (Саксония-Анхальт).

  • Броккен

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Броккен

    Скорость ветра на Броккене - 166 километров в час.

  • Гамбург

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Гамбург

    Дерево, упавшее на легковой автомобиль на парковке в Гамбурге.

  • Вильгельмсхафен

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Вильгельмсхафен

    В такую погоду хорошие собаки хозяина на улицу не выгонят, однако эти псы явно не считают ураган "Забине" достаточным поводом, чтобы весь день сидеть дома в Вильгельмсхафене, где также сделана следующая фотография...

  • Вильгельмсхафен

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Вильгельмсхафен

    Портовый город Вильгельмсхафен (Нижняя Саксония) на Северном море.

  • Остров Пёль

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Тиммендорф

    Тиммендорф на острове Пёль в Балтийском море (Мекленбург - Передняя Померания).

  • Гамбург

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Гамбург

    Жилой дом в гамбургском районе Бланкенезе, получивший повреждения в результате падения дерева.

  • Гёттинген

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Гёттинген

    "Из-за непогоды движение поездов дальнего следования остановлено на всей территории Федеративной Республики". Информационное табло на вокзале в Гёттингене (Нижняя Саксония). В некоторых регионах Германии также приостановили движение местных поездов и электричек.

  • Ганновер

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Ганновер

    Пункт питания для пассажиров, вынужденных пережидать ураган "Забине" на вокзале в Ганновере (Нижняя Саксония).

  • Гамбурге

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Гамбург

    Поезд ICE для пассажиров железной дороги, вынужденных ночевать на вокзале в Гамбурге.

  • Кельн

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Кельн

    Один из пассажиров, ночевавших в поезде на вокзале в Кельне (Северный Рейн - Вестфалия).

  • Зенде

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Зенде

    Окрестности Ганновера во время урагана "Забине". Ветроэнергетическая установка около города Зенде (Нижняя Саксония).

  • Берлин

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Берлин

    Обрушившиеся строительные леса на улице Софиенштрассе в Берлине.

  • Франкфурт-на-Майне

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Франкфурт-на-Майне

    Исландские лошади во Франкфурте-на-Майне (Гессен).

  • Харзум

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Харзум

    Эта ветряная мельница 1894 года в Харзуме (Нижняя Саксония) видела на своем веку много ураганов. Повреждений во время нынешнего она не получила.

  • Магдебург

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Магдебург

    Раннее утро на Эльбе после ненастной ночи в Магдебурге (Саксония-Анхальт).

    Автор: Максим Нелюбин


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