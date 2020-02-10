Ураган "Забине" в Германии: фотографии и последствия

Метеорологи заранее предупредили жителей Германии о приближении урагана "Забине". К ненастью должным образом подготовились.
Обильные дожди и начавшееся в горных регионах таяние снегов привели к наводненям на немецких реках, впадающих в Рейн. (05.02.2020)
Так во время нынешнего наводнения выглядит Кельнская ривьера - популярный пляж и зона отдыха на Рейне. (08.02.2020)
Чтобы оказаться выше облаков, не нужно садиться в самолет или забираться на очень высокие вершины. Нужно лишь дождаться аномальной погоды в подходящем месте. (04.01.2020)
В прошлом году ущерб от ударов молний в Германии оказался самым высоким за последние 15 лет. (18.07.2019)
Осень - лучшее время для тех, кто любит фотографировать туманные ландшафты и окутанные дымкой достопримечательности. Мы сделали подборку таких снимков из Германии. (22.11.2019)