Ураган "Забине" в Германии: фотографии и последствия

Ураган ''Забине'' в Германии

Мюльхайм-ан-дер-Рур

Трудно поверить, но водитель и пассажир этого автомобиля, на который во время урагана "Забине" упало дерево в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур (Северный Рейн - Вестфалия), смогли сами выбраться из машины и получили лишь легкие травмы.