 Упрощено получение гражданства для постоянно проживающих в РФ украинцев | Новости из Германии о России | DW | 24.07.2020

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Россия

Упрощено получение гражданства для постоянно проживающих в РФ украинцев

Для вступления в гражданство украинцам, в частности, не надо будет соблюдать условие о пятилетнем непрерывном пребывании в России со дня получения вида на жительство.

Паспорт гражданина РФ

Паспорт гражданина РФ

Россия упростила получение гражданства украинцами, постоянно проживавшими на ее территории. Соответствующий закон вступил в силу в пятницу, 24 июля, после подписания президентом РФ Владимиром Путиным.

Его действие распространяется также на проживающих в России граждан Беларуси, Молдавии и Казахстана. Так, всем им не надо будет соблюдать условие о пятилетнем непрерывном пребывании в России со дня получения вида на жительство, а также подтверждать наличие законного источника средств к существованию.

Облегчение процедуры для иностранных носителей русского

Аналогичное упрощение введено для постоянно проживающих на территории РФ иностранцев, признанных носителями русского языка. Закон также облегчает прием в российское гражданство для ряда других категорий иностранцев и лиц без гражданства, например, для тех, кто проживает на территории входивших в СССР государств, но не получил их гражданства.

Иностранцам не придется отказываться от гражданства

В феврале стало известно, что  России планируют существенно упростить процедуру получения гражданства РФ иностранцами. Правительство готовит законодательные поправки, согласно которым им впредь не придется отказываться от имеющегося у них гражданства ради получения российского. В пресс-службе правительства тогда подтвердили информацию о готовящихся изменениях.

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