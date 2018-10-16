 Управляющий Германской митрополией разочарован решением РПЦ | Новости из Германии о Германии | DW | 16.10.2018

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Германия

Управляющий Германской митрополией разочарован решением РПЦ

Глава Греческой православной церкви в ФРГ надеется, что решение РПЦ не приведет к "существенному ухудшению" взаимоотношений "православных верующих, священников и епископов".

Митрополит Августин

Митрополит Августин

Решение Священного синода Русской православной церкви (РПЦ)  о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом вызывает "разочарование и печаль". Об этом во вторник, 16 октября, в Бонне заявил епископ Константинопольского патриархата, управляющего Германской митрополией, митрополит Августин (Георгиос Лабардакис).

По словам главы Греческой православной церкви в ФРГ, после недавних высказываний председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона подобных действий можно было ожидать.

Они являются логическим продолжением постановлений от 14 сентября, в соответствии с которыми РПЦ прекратила работу в структурах под председательством Константинопольского патриархата и молитвенное поминовение патриарха константинопольского Варфоломея во время Божественной литургии.

"В прошлом были сходные ситуации"

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"Мы переживали в прошлом - до 2007 года - сходные ситуации, в настоящее время существуют похожие конфликты между Антиохийским и Иерусалимским патриархатами  - без далекоидущих последствий, поэтому я не настроен пессимистически в отношении дальнейших перспектив", - подчеркнул Августин, выразив надежду, что данная ситуация не приведет к "существенному ухудшению" взаимоотношений "православных верующих, священников и епископов".

Выход из Ассамблеи православных епископов в Германии

Между тем 16 октября стало известно, что три епископа РПЦ в ФРГ выходят из Ассамблеи православных епископов в Германии (Orthodoxe Bischofskonferenz in Deutschland, OBKD). "К сожалению, мы должны временно прекратить работу в OBKD", - подчеркнул архиепископ Марк (Михаэль Арндт - Michael Arndt), епископ Русской православной церкви заграницей.

"Это очень болезненно, но мы не можем даже косвенным образом поддержать происходящее в ситуации с православием в Украине и России", - отметил он.

Разрыв отношений РПЦ с Константинополем в практическом плане означает, что священники Московского и Константинопольского патриархатов не смогут совершать совместные богослужения, а миряне не смогут причащаться в храмах Вселенского патриархата.

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    Автор: Григорий Аросев


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