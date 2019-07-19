Уполномоченный ФРГ по России: Выдача паспортов РФ в Донбассе - неверный сигнал

Как будут развиваться отношения между Москвой и Берлином, есть ли будущее у минского процесса и стоит ли в скором времени ожидать отмены санкций против РФ? На эти и другие вопросы в рамках форума "Петербургский диалог"DW ответил уполномоченный правительства Германии по контактам с Россией Дирк Визе (Dirk Wiese).

DW: Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент РФ Владимир Путин также получили приглашение принять участив в форуме "Петербургский диалог". Как вы думаете, почему они не приехали?

Дирк Визе: На мой взгляд, то, что в форуме принимают участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его немецкий коллега Хайко Мас (Heiko Maas), является крайне положительным сигналом. Если на предыдущем "Петербургском диалоге"в Москве немецкую сторону представлял лишь министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier), то сейчас на форум прибыли министры иностранных дел обеих стран. Это говорит о том, насколько важен для них "Петербургский диалог".

- Как вы оцениваете шансы отмены визового режима для молодых россиян?

Дирк Визе

- Мы уже подписали меморандум, который предусматривает упрощение визового режима для молодых людей в возрасте до 25 лет. Я очень доволен тем, что министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас в своем выступлении снова высказался в поддержку этой инициативы. В то же время нам предстоит еще долгий путь, ведь такое решение должны поддержать и остальные страны-члены Шенгенской зоны.

- Вы считаете факт присутствия на форуме обоих министров иностранных дел большим шагом вперед по сравнению с предыдущим "Петербургским диалогом". Можно ли сказать, что в отношениях между Россией и Германией наступила оттепель?

- В некоторых вопросах нам действительно удалось несколько продвинуться вперед. В то же время остаются вопросы, решение которых требует более активных действий - в том числе и с российской стороны. Поэтому для нас важно продолжатьвести переговоры и встречаться в таких форматах, как "Петербургский диалог".

- В каких вопросах российская сторона должна была бы действовать более активно?

- Конечно же, одним из таких вопросов является достижение прогресса в вопросе урегулирования конфликта на востоке Украины в "нормандском формате". Принятие закона о выдаче гражданам Украины российских паспортов, возможно, не должно было стать первым сигналом Киеву со стороны Москвы после выборов президента Украины. 21 июля в Украине пройдут парламентские выборы. Я надеюсь, что после них мы в "нормандском формате" станем еще более активно работать над разрешением конфликта (на востоке Украины - Ред.).

- Можно ли сказать, что в Берлине недостаточно серьезно отнеслись к решению Кремля выдавать российские паспорта украинским гражданам, проживающим на востоке страны?

- Я не могу об этом судить. На мой взгляд, минский процесс мог бы продвигаться более успешно. Я, как и многие другие, считаю решение Москвы о выдаче гражданам Украины российских паспортов неправильным сигналом. Однако, несмотря на это, мы можем достичь прогресса и интенсивно работаем над этим вместе с Францией. В любом случае мы делаем ставку на минский процесс и "нормандский формат".

- Минский процесс и "нормандский формат" - весьма абстрактные термины. Какие конкретные шаги должна предпринять Москва, чтобы можно было говорить об улучшении отношений?

- Минский процесс включает в себя много деталей и технических вопросов. В то же время ключевым условием является постоянное прекращения огня: граждане на востоке Украины продолжают страдать из-за конфликта и платить за него своими жизнями.

- Многие немецкие политики - к примеру, члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - выступают за снятие санкций в отношении России. Что вы думаете по этому поводу?

- Многие политики от СДПГ в последние недели четко давали понять, что вопрос о снятии санкций можно обсуждать только после того, как будет достигнут прогресс в минском процессе и найдены решения конфликта на востоке Украины. Поэтому говорить на эту тему мы будем только после достижения прогресса в этом вопросе.

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