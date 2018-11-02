 Уполномоченный правительства ФРГ назвал правильными санкции ЕС против РФ | Новости из Германии о Европе | DW | 02.11.2018

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Европа

Уполномоченный правительства ФРГ назвал правильными санкции ЕС против РФ

Конфликт на востоке Украины по-прежнему находится "в горячей фазе", заявил Дирк Визе в интервью DW. Позиция Берлина по санкциям Евросоюза привязана к состоянию минских договоренностей.

Дирк Визе

Дирк Визе

Позиция Берлина по санкциям, введенным Евросоюзом против России за нарушение ею территориальной целостности и суверенитета Украины, привязана к состоянию минских договоренностей. Об этом заявил в интервью медиакомпании Deutsche Welle в пятницу, 2 ноября, уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с РФ Дирк Визе (Dirk Wiese).

По его словам, на востоке Украины до сих пор нет устойчивого перемирия. Кроме того, регулярно поступает информация "о раненых и убитых на демаркационной линии". Конфликт в регионе по-прежнему находится "в горячей фазе", подчеркнул Визе и добавил: "Пока мы не достигнем успеха в минском процессе, я считаю санкции правильными".

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) на совместной с украинским президентом Петром Порошенко пресс-конференции в Киеве сообщила, что Германия будет выступать за продление санкций ЕС против РФ. Она оговорила, однако, что в случае прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе штрафные меры в отношении Москвы могут быть смягчены.

Контекст

После 4,5 лет работы замглавы миссии ОБСЕ в Донбассе Александер Хуг покидает свой пост. В интервью DW он рассказал о переживаниях об увиденном и о свидетельствах участия РФ в конфликте. (31.10.2018)

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Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер рассказал DW о своих попытках сдвинуть с мертвой точки переговоры с Москвой об урегулировании конфликта в Донбассе. (12.09.2018)

Газовый транзит через Украину

Берлин "активно участвует в дискуссии" о строительстве газопровода "Северный поток-2", заявил в интервью DW уполномоченный ФРГ по РФ. Он особо выделил необходимость отыскать решение "о газовом транзите через Украину после 31 декабря 2019 года". Оплата за транзит газа составляет четверть доходов украинского госбюджета, добавил Визе.

Газопровод, строительство которого осуществляется рядом российских и европейских компаний, должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим "Северным потоком". Работы планируется завершить в 2019 году.

Упростить визовый режим для молодых россиян

В октябре Дирк Визе предложил упростить визовый режим для россиян моложе 25 лет. Подобный шаг поможет преодолеть предрассудки о Европе и Германии и облегчит школьные и студенческие обмены, пояснил он. По словам Визе, предложение, которое зафиксировано в программном меморандуме Социал-демократической партии Германии, "нужно терпеливо отстаивать".

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    Автор: Ирина Филатова


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