Уполномоченный правительства и президент ФРГ призвали к солидарности с евреями

После того, как уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн (Felix Klein) предостерег евреев от ношения в общественных местах их традиционного головного убора - кипы - в Германии разгорелась дискуссия о том, насколько безопасно могут чувствовать себя евреи в современном немецком обществе. В связи с этим 28 мая Кляйн призвал всех немцев надеть кипы в знак солидарности с евреями и как знак неприятия антисемитизма 1 июня - в так называемый день Аль-Кудс, когда в Иране и в других странах по призыву Тегерана организуются массовые антиизраильские демонстрации. В интервью DW в пятницу, 31 мая, уполномоченный правительства ФРГ повторил этот призыв, заявив, что "кипа является частью Германии".

"Я думаю, многие полагают, что кипа является в Германии чем-то чужеродным, что это экзотический предмет одежды. Но это не так. Кипа является частью Германии. Она всегда была частью немецкой культуры, еврейской культуры, и это то, о чем мы хотим заявить, надев в субботу кипу", - подчеркнул Кляйн.

Антисемитские демонстрации в день Аль-Кудс

Ежегодно в учрежденный аятоллой Хомейни в 1979 году день Аль-Кудс (это арабское название Иерусалима) Тегеран призывают к уничтожению Израиля и завоеванию Иерусалим. В субботу, 1 июня, демонстрации радикальных исламистов пройдут в ряде городов ФРГ. Ожидается, что в Берлине на шествие выйдут около 2000 человек. При этом уже было заявлено о нескольких контрдемонстрациях.

В интервью DW Кляйн также назвал "неприемлемым" тот факт, что в 2019 году в Германии раздаются антисемитские, антиеврейские лозунги, особенно на улице Курфюрстендамм в Берлине, которая является очень символичным местом". В 1931 году на этой улице в центре немецкой столицы штурмовики СА нападали на евреев.

Штайнмайер считает защиту евреев гражданским долгом

В свою очередь федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в телефонном разговоре с председателем Центрального совета евреев в Германии Йозефом Шустером (Josef Schuster) назвал борьбу со всеми проявлениями антисемитизма "гражданским долгом". Защищать евреев и вмешиваться всегда, когда это необходимо, - первостепенная задача нашего государства, подчеркнул политик.

Кляйн отмечает рост жестокости по отношению к евреям

Свое высказывание о том, что евреям не стоит открыто носить кипу, сделанное 25 мая, Кляйн обосновал ослаблением "сдерживающих механизмов в обществе" и все большей "жестокостью" в отношении исповедующих иудаизм. "В значительной степени этому поспособствовали интернет и социальные сети, - отметил Кляйн, - а также не прекращающиеся нападки на нашу культуру памяти".

Слова уполномоченного правительства ФРГ возмутили президента Израиля Реувена Ривлина. Глава израильского государства напомнил немецким властям об "обязательствах" в отношении еврейской общины Германии и предостерег правительство Германии от "капитуляции" перед антисемитами.

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