Уполномоченную Рады по правам человека второй раз не пустят к Сенцову

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова не будет способствовать посещению Олега Сенцова омбудсменом Верховной рады Украины Людмилой Денисовой. Об этом в четверг, 28 июня, сообщил пресс-секретарь Москальковой, заметив, что "госпожа Денисова уже второй раз прибыла в Салехард без согласования с уполномоченным и соответствующими структурами РФ".

По его словам, Москалькова находится в Салехарде, где уже встретилась с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа. После этого она собирается посетить Сенцова.

Ранее Людмила Денисова попыталась посетить Сенцова 15 июня. Начальник колонии, в которой содержат украинского режиссера, отказал ей во встрече, не объяснив причины, и предоставил никакой информации о состоянии здоровья заключенного.

Олег Сенцов, задержанный в аннексированном Россией Крыму в 2014 году, в августе 2015-го был приговорен судом в Ростове-на-Дону к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. С 14 мая Сенцов проводит бессрочную голодовку. Он потребовал освободить всех украинских политзаключенных в России, не требуя при этом собственного освобождения.

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