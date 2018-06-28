 Уполномоченную Рады по правам человека второй раз не пустят к Сенцову | Новости из Германии о России | DW | 28.06.2018

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Россия

Уполномоченную Рады по правам человека второй раз не пустят к Сенцову

Людмила Денисова прибыла в Салехард без согласования с российской коллегой и структурами РФ, заявил пресс-секретарь российского омбудсмена Татьяны Москальковой.

Олег Сенцов

Олег Сенцов

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова не будет способствовать посещению Олега Сенцова омбудсменом Верховной рады Украины Людмилой Денисовой. Об этом в четверг, 28 июня, сообщил пресс-секретарь Москальковой, заметив, что "госпожа Денисова уже второй раз прибыла в Салехард без согласования с уполномоченным и соответствующими структурами РФ".

Контекст

Состояние продолжающего голодовку в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова ухудшается. Омбудсмен Украины до сих пор не получила допуска к осужденному. (22.06.2018)

Письмо в поддержку Олега Сенцова подписали 38 стран. Они просят генсека ООН поднять тему политзаключенных во время встречи с Путиным. (15.06.2018)

По его словам, Москалькова находится в Салехарде, где уже встретилась с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа. После этого она собирается посетить Сенцова.

Ранее Людмила Денисова попыталась посетить Сенцова 15 июня. Начальник колонии, в которой содержат украинского режиссера, отказал ей во встрече, не объяснив причины, и предоставил никакой информации о состоянии здоровья заключенного.

Олег Сенцов, задержанный в аннексированном Россией Крыму в 2014 году, в августе 2015-го был приговорен судом в Ростове-на-Дону к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. С 14 мая Сенцов проводит бессрочную голодовку. Он потребовал освободить всех украинских политзаключенных в России, не требуя при этом собственного освобождения.

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    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

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    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

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    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


 

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