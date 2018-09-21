Упал, отжался! или День открытых дверей в немецкой полиции (фото)

Эта фотография курсантов полицейской школы была сделана в прошедшее воскресенье в Берлине, где столичная полиция провела День открытых дверей.
Посетители Дня открытых дверей помимо показательных выступлений спецназа и велосипедных патрулей смогли также понаблюдать за работой служебных собак отдела по борьбе с наркотиками, а также осмотреть разную технику, например, полицейские вертолеты. В следующем году эта акция берлинской полиции отметит уже свой 40-летний юбилей.
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Чем пользуется немецкая полиция
Полиция предупреждает
Эту артиллерийскую мину принесла в одно из полицейских отделений 90-летняя жительница города Леверкузена под Кельном.
Овчарка Йола прослужила в полиции немецкого города Бонна восемь лет и сейчас вышла на пенсию, о чем полиция написала в своем аккаунте в социальной сети Facebook.
Такие приспособления можно увидеть в шпионских фильмах, но в реальной жизни они запрещены. Немецкая полиция задержала машину со шторкой для скрытия номерного знака.
Эта фотография была сделана в понедельник, 13 августа, на автобане А81 в Баден-Вюртемберге, где полиции пришлось преследовать вырвавшегося на свободу камерунского барана.
Эта фотография сделана в среду, 25 июля, в немецком городе Гамбурге, где для поливки парков из-за длительной засухи стали использовать полицейские водометы.
Полиция Баварии и Саксонии в среду, 18 апреля, проводит усиленный контроль соблюдения скоростного режима перед школами.
Таких мишек немецкие полицейские дарят детям, попавшим в ДТП или другие опасные ситуации, чтобы успокоить, как-то отвлечь внимание от случившегося и заручиться доверием.