 Упал, отжался! или День открытых дверей в немецкой полиции (фото) | Кадр дня | DW | 24.09.2018

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Кадр за кадром

Упал, отжался! или День открытых дверей в немецкой полиции (фото)

Эта фотография курсантов полицейской школы была сделана в прошедшее воскресенье в Берлине, где столичная полиция провела День открытых дверей.

Берлин

Посетители Дня открытых дверей помимо показательных выступлений спецназа и велосипедных патрулей смогли также понаблюдать за работой служебных собак отдела по борьбе с наркотиками, а также осмотреть разную технику, например, полицейские вертолеты. В следующем году эта акция берлинской полиции отметит уже свой 40-летний юбилей.

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Чем пользуется немецкая полиция

  • Визит в Германию королевы Великобритании Елизаветы II в 2015 году

    Техника на службе немецкой полиции

    Рассказ о полицейской технике в Германии мы начнем с почетного эскорта. Глав государств во время официальных визитов в ФРГ сопровождают 15 немецких мотоциклистов на BMW. Во время неофициальных - семь. Эскорты также положены по протоколу председателям иностранных парламентов, главам правительств и МИД - 3, 5 или 7 мотоциклов в зависимости от статуса визита.

  • Новые полицейские Опели в Бранденбурге

    Техника на службе немецкой полиции

    В качестве патрульных машин в Германии используются седаны, универсалы и микроавтобусы разных производителей. Основным цветом кузова долгое время был белый, но затем стали также заказывать машины серебристой лакировки, которые после обновления автопарка легче продать. Вторым цветом в комбиации раньше был зеленый, но затем в Германии перешли на синий - рекомендуемый в качестве стандартного в ЕС.

  • Porsche 924

    Техника на службе немецкой полиции

    Для скрытого патрулирования на автобанах полиция располагает специально оборудованными мощными автомобилями, способными угнаться за любой спортивной машиной. В потоке они - до поры, до времени - ничем себя не выдают. А вот времена, когда в Германии можно было увидеть такие полицейские Porsche, прошли. Этот списали в 2007 году. Впрочем...

  • Porsche Cayenne

    Техника на службе немецкой полиции

    ... Некоторые полицейские на таких машинах все же ездят, но только не настоящие, а несущие службу в популярном автодорожном сериале немецкой телекомпании RTL про спецотряд "Кобра 11" ("Alarm für Cobra 11"). Это спортивный кроссовер Porsche Cayenne.

  • Renault Twizy

    Техника на службе немецкой полиции

    В городах земли Северный Рейн - Вестфалия уже появились полицейские электромобили Renault Twizy. Предназначены они для курьерских поездок. Однако этими новинками мирового автопрома "электрификация" немецкой полиции не заканчивается.

  • Кассель

    Техника на службе немецкой полиции

    В некоторых городах Германии можно повстречать полицейских на электроскутерах - например, в гессенском Касселе.

  • Боркум

    Техника на службе немецкой полиции

    На этой фотографии - первый в Германии полицейский электроцикл модели Zero FX. Он используется на острове Боркум - популярном курорте на Северном море.

  • Дюссельдорф

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершая тему двухколесных транспортных средств, отметим, что в Германии также существуют специальные полицейские патрули на велосипедах. Многие немецкие велосипедисты ездят, как бог на душу положит, так что работы у служителей порядка хватает.

  • Один из вертолетов федеральной полиции

    Техника на службе немецкой полиции

    А теперь уходим в небо... В Германии насчитывается более сотни полицейских вертолетов. Большая часть находится в распоряжении федеральной полиции (Bundespolizei) - 62, остальные - в разных федеральных землях: например, восемь - в Баварии, шесть - в Баден-Вюртемберге, два - в Тюрингии...

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Часть задач, ради которых раньше приходилось поднимать в воздух полицейские вертолеты, теперь решается с помощью дронов. Они используются, например, для изучения мест происшествий или преступлений, поиска пропавших людей, а также для наблюдения за массовыми мероприятиями. В отличие от военных дронов полицейские мультикоптеры не вооружены.

  • Гамбург

    Техника на службе немецкой полиции

    Что с реками и озерами? Одна из последних новинок - такие гидроциклы, которые сейчас испытывает полиция в Гамбурге. Они предназначены для быстрого реагирования в случае террористических актов или других чрезвычайных ситуаций на Эльбе или Альстере.

  • Дуйсбург

    Техника на службе немецкой полиции

    В отличие от новых гидроциклов такие катера уже давно находятся в распоряжении немецкой полиции. Этот несет свою службу на Рейне в Дуйсбурге, где находится самый большой речной порт Европы. Он оснащен 560-сильным двигателем и может разгоняться до 60 километров в час.

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор спецтехникой. 17-тонный бронеавтомобиль спецназа Survivor R рассчитан на десять человек, включая водителя. Стоимость в зависимости от комплектации - от 300 тысяч до 500 тысяч евро.

  • Кельн

    Техника на службе немецкой полиции

    Такие машины производит американская фирма Patriot 3. Эта фотография была сделана в 2017 году в Кельне перед началом обыска в одном из здешних мотоклубов, на территорию которого за крепкие железные ворота полицейские попали по выдвижной гидравлической рампе. Эта машина также может использоваться для штурма захваченных самолетов.

  • Магдебург

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор полицейским водометом WAWE 10. Первая такая модель поступил на вооружение немецкой полиции в 2010 году. Всего заказано полсотни WAWE 10 стоимостью 900 тысяч евро каждый. Последний должен быть передан полиции в будущем году. Водометы оснащены 400-сильным двигателем и баками на 10 тысяч литров воды.

    Автор: Максим Нелюбин


Полиция предупреждает

  • Гамбургский вокзал

    Приемы немецких карманников

    1. Прием толкания - Der Rempel-Trick

    Преступник якобы случайно толкает жертву - задевает прохожего, а в это время быстро вынимает бумажник из его кармана или сумки. Если преступники работают вдвоем, один из них, двигаясь впереди, внезапно останавливается, а его сообщник толкает жертву сзади, совершая кражу. Этот прием также применяется на эскалаторах и в общественном транспорте при входе или выходе.

  • Трамвайная остановка в Берлине

    Приемы немецких карманников

    2. Прием теснения - Der Drängler-Trick

    В переполненных автобусах или вагонах вор (якобы вынужденно) так неприятно и долго напирает на одного из пассажиров, теснит его, пока тот, дабы избежать необходимости стоять лицом к этому нервирующему соседу, отворачивается от него, подставляя для кражи - сумку на плече, рюкзак на спине или задний карман.

  • Карта центральной части Кельна

    Приемы немецких карманников

    3. Прием с планом города - Der Stadtplan-Trick

    Какой-то якобы приезжий (преступник) с картой города в руках обращается к прохожему с просьбой о помощи. Пока жертва отвлечена, смотрит на карту или объясняет дорогу, подельник незаметно запускает руку в карман или сумку. На вокзалах этот криминальный сценарий разыгрывается также около стендов или информационных табло с планом городских улиц.

  • Кошелек с деньгами и пластиковыми карточками

    Приемы немецких карманников

    4. Прием с разменом денег - Der Geldwechsel-Trick

    Преступник просит прохожего или случайного встречного разменять крупную монету на мелкие. Когда тот достает кошелек, вор чем-то отвлекает внимание жертвы, незаметно извлекая из кошелька купюры. То же самое он может проделать, бросая в него ту самую монету, которую попросил разменять.

  • Белая рубашка с пятном кетчупа

    Приемы немецких карманников

    5. Прием с кетчупом, кофе или мороженым - Der Beschmutzer-Trick

    Чаще всего применяется около банков или банкоматов. Одежду жертвы, только что снявшей деньги, якобы по неосторожности пачкают кетчупом, кофе, мороженым или лимонадом. Бурно извиняясь за доставленную неприятность и пытаясь очистить одежду, преступник ловко вынимает купюры из бумажника или достает весь кошелек целиком.

  • Завтрак в кафе с ноутбуком

    Приемы немецких карманников

    6. Ресторанный прием - Der Restaurant-Trick

    Пострадавшие в данном случае во многом сами виноваты. Тот, кто беззаботно вешает пиджак или куртку на спинку стула, не должен сильно удивляться, что рано или поздно кто-то вытащит из них кошелек или мобильный телефон. То же самое можно сказать о сумочках, беспечно повешенных на спинку. Если столик находится на проходном месте около дверей, в какой-то момент сумочке могут незаметно сделать ноги.

  • Продуктовый магазин

    Приемы немецких карманников

    7. Прием в супермаркете - Der Supermarkt-Trick

    Преступник обращается к избранной жертве, повесившей сумку на ручку тележки для покупок или положившей в тележку свою сумку. Он просит помочь найти ему какой-то определенный товар. Пример: "Где они тут соль запрятали?" Пока добрый человек пытается помочь, отвлекаясь при этом, из его сумки исчезает кошелек, что обычно становится ясно лишь около кассы.

  • Уличное кафе в Берлине

    Приемы немецких карманников

    8. Нищенский прием - Der Bettel-Trick

    Исполняется всегда группой детей и подростков. Они где-то в закусочной или уличном кафе просят денег с помощью таблички. Как только жертва отвлекается, кто-то из шайки быстро крадет кошелек со стола или вытаскивает его из сумки или кармана. Возможный вариант: группа детей окружает прохожего на улице, разыгрывая, так сказать, нищенский сценарий. Взрослые члены банды находятся где-то рядом.

  • Гвоздика в кармане пиджака

    Приемы немецких карманников

    9. Прием с цветами - Der Blumen-Trick

    Какой-то незнакомец приветствует жертву на улице, обнимает, прикрепляя к одежде цветок - скажем, красную гвоздику. Пока жертва в замешательстве пытается понять, почему она удостоилась такого знака внимания, вор удаляется с похищенным кошельком.

  • Пешеходы с сумками

    Приемы немецких карманников

    10. Прием "услуга носильщика" - Der Taschenträger-Trick

    В данном криминальном сценарии целью преступников становятся пожилые люди, возвращающиеся домой с покупками - тяжелыми сумками из продуктового магазина. Вор или воровка предлагает свою помощь, берет сумки, по лестнице поднимается быстрее жертвы, успевая их обшарить и вытащить весь кошелек или деньги из него.

  • Ночная дискотека

    Приемы немецких карманников

    11. Прием поднятия - Der Hochhebe-Trick

    Применяется в пивных или барах - многолюдных, веселых, располагающих к общению и шуткам. Кто-то из посетителей (вор) подходит к жертве и говорит, что может на спор определить вес человека, приподняв его от пола. Обнимая при этом жертву, преступник вытаскивает кошелек или мобильный телефон.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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Техника на службе немецкой полиции  

Приемы немецких карманников  

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