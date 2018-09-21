Упал, отжался! или День открытых дверей в немецкой полиции (фото)

Приемы немецких карманников

6. Ресторанный прием - Der Restaurant-Trick

Пострадавшие в данном случае во многом сами виноваты. Тот, кто беззаботно вешает пиджак или куртку на спинку стула, не должен сильно удивляться, что рано или поздно кто-то вытащит из них кошелек или мобильный телефон. То же самое можно сказать о сумочках, беспечно повешенных на спинку. Если столик находится на проходном месте около дверей, в какой-то момент сумочке могут незаметно сделать ноги.