 Университет Сороса готов переехать из Будапешта в Вену | Новости из Германии о Европе | DW | 25.10.2018

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Европа

Университет Сороса готов переехать из Будапешта в Вену

Вуз, финансируемый американским миллиардером, не исключает своего переезда в столицу Австрии. Власти Венгрии отказываются создать легальную основу для продолжения его деятельности в стране.

Центральноевропейский университет в Будапеште

Центральноевропейский университет в Будапеште

Центральноевропейский университет (ЦЕУ), основанный и финансируемый американским миллиардером венгерского происхождения Джорджем Соросом, не исключает своего переезда из Будапешта в Вену. Об этом заявил на пресс-конференции в Будапеште в четверг, 25 октября ректор вуза Майкл Игнатьефф.

По его словам, университету придется покинуть Венгрию, если местные власти до 1 декабря текущего года не создадут правовых условий для дальнейшего пребывания ЦЕУ в стране. Ректор отметил, что для переезда вуза в Вену все подготовлено. Осенью 2019 года ЦЕУ откроет там свой филиал. Все студенты, которые поступят осенью 2019 года на магистерские программы и в аспирантуру, будут учиться в столице Австрии.

В свою очередь в посольстве США в Будапеште сообщили, что постараются до конца года достичь договоренности с правительством Венгрии.

Законы против Сороса

В Венгрии в 2017 году были приняты два новых закона - о вузах и об НПО, которые получают иностранное финансирование, направленных в первую очередь против организаций, финансируемых Джорджем Соросом. ЦЕУ, с точки зрения венгерского правительства, "пропагандирует слишком открытое и либеральное общество". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее назвал Сороса "вредным американским финансовым спекулянтом".

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Закон о вузах, по мнению его критиков, нацелен на ликвидацию ЦЕУ. В соответствии с новыми правилами, иностранные университеты, помимо филиала в Венгрии, должны иметь отделение в своей стране. Таким образом, ЦЕУ, основанный американцем Соросом, оказался вне закона, поскольку имеет статус частного иностранного вуза с аккредитацией в США, при этом его единственное отделение находилось в Будапеште.

Фонд Сороса переехал в Берлин

Чтобы выполнить требования закона,ЦЕУ открыл филиал в американском штате Нью-Йорк. По словам ректора университета, штат Нью-Йорк выработал с правительством Венгрии двустороннее соглашение, согласно новому закону, однако венгерские власти отказываются его подписывать. Венгерское правительство недавно подтвердило свой отказ посольству США в Будапеште, заявил Игнатьефф.

В начале октября текущего года из Будапешта в Берлин переехал Фонд Сороса "Открытое общество", ранее объявленный венгерскими властями "иностранным агентом". В декабре прошлого года Еврокомиссия подала на Венгрию в Европейский суд в конфликте вокруг законов о неправительственных организациях (НПО) и вузах, получающих финансирование из-за границы. 

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