 Умер украинский политик и советский диссидент Левко Лукьяненко | Новости из Германии об Украине | DW | 07.07.2018

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Украина

Умер украинский политик и советский диссидент Левко Лукьяненко

Соавтор Акта провозглашения независимости Украины скончался в Киеве в возрасте 89 лет.

Левко Лукьяненко

Левко Лукьяненко

Украинский политик, советский диссидент и соавтор Акта провозглашения независимости Украины 1991 года Левко Лукьяненко скончался в субботу, 7 июля, в Киеве на 90-м году жизни. Об этом сообщил в Facebook украинский премьер-министр Владимир Гройсман.

"Умер Левко Лукьяненко. Человек, который всю свою жизнь посвятил служению Украине. Борьбе за ее свободу и независимость. Настоящий герой Украины. Покойся с миром, Левко Григорьевич", - написал глава кабмина.

Левко Лукьяненко родился 24 августа 1928 года в селе Хриповка Гроднянского района Черниговского области. В конце 1950-х годов он основал оппозиционный по отношению к советской власти "Украинский рабоче-крестьянский союз". В январе 1961 года был исключен из КПСС "за антисоветскую агитацию" и призывы к отделению Украины от СССР, а также приговорен к расстрелу.

Один из основателей Украинской Хельсинской группы

В итоге вердикт был заменен на тюремный срок в 15 лет. После выхода на свободу в 1976 году стал одним из основателей правозащитной Украинской Хельсинской группы. Позднее был арестован повторно. В общей сложности провел в заключении около 26 лет.

В 1990 году Лукьяненко вошел в качестве депутата в состав Верховной рады Украины, год спустя принял участие в выборах украинского президента, набрав около 4,5 процента голосов. Впоследствии еще несколько раз избрался депутатом, в 2007 году вышел из Рады по собственному желанию.

Был награжден званием Героя Украины - за отстаивание идеалов свободы и демократии - и почетным знаком отличия президента Украины.

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