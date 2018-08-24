Умер сенатор США Джон Маккейн

В США скончался сенатор Джон Маккейн в возрасте 81 года. "С сенатором были жена Синди и его семья", - сказано в заявлении его секретариата, распространенном в воскресенье, 26 августа.

Маккейн скончался после продолжительной борьбы с болезнью, в июле прошлого года было объявлено о том, что у него была диагностирована опухоль мозга. Тогда же была проведена операция, опухоль была удалена. Однако в пятницу, 24 августа, стало известно, что Маккейн принял решение прекратить лечение в связи в необратимой прогрессией заболевания.

Сенатор Маккейн: от вьетнамского плена до Конгресса

До начала политической карьеры Джон Маккейн окончил Военно-морскую академию США. В 1967 году он попал в плен во Вьетнаме во время боевого вылета, его самолет был сбит над Ханоем. Маккейн провел пять с половиной лет в плену, подвергался избиениям и пыткам.

В 1983 году Джон Маккейн был впервые избран в Палату представителей Конгресса США. Он представлял штат Аризона в Конгрессе 35 лет. Маккейн два раза баллотировался на пост президента США: в 2000 году он проиграл на праймериз Республиканской партии Джорджу Бушу-младшему. В 2008 году он выиграл праймериз, но проиграл в финальной гонке Бараку Обаме, набрав почти 46 процентов голосов избирателей.

Противник Путина, Трампа и сторонник Украины

В Конгрессе США Джон Маккейн был консервативным сторонником бизнеса и свободного рынка, а также врагом абортов. Кроме того, он являлся непримиримым критиком российских властей, в том числе - президента Владимира Путина, был сторонником ужесточения санкций в отношении России. Так, в начале августа нынешнего года он с группой сенаторов внес проект закона о "сокрушительных санкциях" в отношении Москвы за вмешательство в выборы США, действия в Крыму и Сирии.

Маккейн был сторонником Украины, посещал Киев во время Майдана и продвигал в Конгрессе оказание военной помощи Украине. Так называемый "закон Маккейна" заложил в бюджете США на 2019 год 250 миллионов долларов помощи Киеву.

Также Маккейн был активным критиком президентства Дональда Трампа, называл "трагической ошибкой" его встречу с Путиным, который является "врагом Америки". По информации The New York Times, сенатор распланировал свои похороны, в списке желательных гостей не оказалось Трампа. Вместо него Маккейн хотел видеть на своих похоронах вице-президента Майкла Пенса. Дональд Трамп выразил "глубочайшие соболезнования и уважение" семье Маккейна.

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