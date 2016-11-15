 Умер предшественник Путина на посту директора ФСБ | Новости из Германии о России | DW | 06.04.2019

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Россия

Умер предшественник Путина на посту директора ФСБ

Николай Ковалев занимал пост директора ФСБ с 1996-го по 1998 годы. Он скончался на 70-м году жизни после продолжительной болезни.

Николай Ковалев

Бывший директор ФСБ, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Ковалев скончался в возрасте 69 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается в некрологе, опубликованном на сайте нижней палаты Федерального Собрания РФ в пятницу, 5 апреля.

Ковалев возглавлял ФСБ с 1996 по 1998 годы, после него директором этой спецслужбы стал Владимир Путин. На пост главы ФСБ Ковалев заступил между первым и вторым туром президентских выборов в России 1996 года, сменив Михаила Барсукова, которого тогдашний президент РФ Борис Ельцин отправил в отставку из-за конфликта с руководителем его избирательного штаба Анатолием Чубайсом.

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Дело о покушении на Березовского

В ноябре 1998 года олигарх и замсекретаря Совбеза России Борис Березовский обвинил Николая Ковалева в том, что тот не провел "объективного разбирательства" предполагаемого покушения на него. Позднее сотрудники ФСБ, среди которых был подполковник Александр Литвиненко, на специальной пресс-конференции заявили, что руководство Управления по разработке и пресечению деятельности преступных объединений ФСБ приказало им убить Березовского. Они утверждали, что злоупотребления в работе спецслужбы начались с приходом Ковалева на пост директора.

Сам Ковалев заявил, что по его приказу в ФСБ провели служебное расследование, но доказательств подготовки покушения на Березовского не нашли. Со своей стороны Владимир Путин сказал, что никаких нарушений в работе ФСБ не было выявлено.

В 1999 году Ковалев был избран депутатом Госдумы, где продолжал работать до конца жизни. В разное время был председателем комиссии по борьбе с коррупцией и возглавлял комитет по делам ветеранов. В Думе нынешнего созыва Ковалев входил в комитет по безопасности.

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