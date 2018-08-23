 Умер основатель БелаПАН Алесь Липай | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 23.08.2018

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Беларусь

Умер основатель БелаПАН Алесь Липай

Известный белорусский журналист и поэт Алесь Липай скончался в 52 года. Он будет похоронен в Руденске.

Горящие свечи в руке

В Минске на 53-м году жизни скончался известный белорусский журналист, основатель агентства БелаПАН Алесь Липай. Об этом сообщается в четверг, 23 августа.

Контекст

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В последнее время Липай болел, он находился в больнице, пишет новостной интернет-портал tut.by со ссылкой на его коллег. Похороны пройдут 26 августа в Руденске.

В 1988 году Алесь Липай стал первым корреспондентом Радио "Свобода" в Белорусской ССР, в 1988-1991 годах работал корреспондентом и редактором отдела новостей газеты "Знамя юности". Он известен не только как журналист, но и как поэт. У него вышли два поэтических сборника.

В июне этого года против Липая было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты подоходного налога в особо крупном размере с доходов, которые он получил за рубежом. Липай признал претензии налоговиков и заплатил налог и пени, однако на следующий день к нему в квартиру по этому делу пришли с обыском.

 

Ссылки в интернете

В квартире белорусского журналиста Алеся Липая прошел обыск

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Следственные действия проводили сотрудники Комитета госконтроля Беларуси. Обыск связан с налоговыми претензиями. Липай - известный журналист и поэт, основатель агентства БелаПАН.

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