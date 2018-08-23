Умер основатель БелаПАН Алесь Липай

В Минске на 53-м году жизни скончался известный белорусский журналист, основатель агентства БелаПАН Алесь Липай. Об этом сообщается в четверг, 23 августа.

В последнее время Липай болел, он находился в больнице, пишет новостной интернет-портал tut.by со ссылкой на его коллег. Похороны пройдут 26 августа в Руденске.

В 1988 году Алесь Липай стал первым корреспондентом Радио "Свобода" в Белорусской ССР, в 1988-1991 годах работал корреспондентом и редактором отдела новостей газеты "Знамя юности". Он известен не только как журналист, но и как поэт. У него вышли два поэтических сборника.

В июне этого года против Липая было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты подоходного налога в особо крупном размере с доходов, которые он получил за рубежом. Липай признал претензии налоговиков и заплатил налог и пени, однако на следующий день к нему в квартиру по этому делу пришли с обыском.