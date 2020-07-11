Умер легендарный английский футболист Джек Чарльтон

Легенда клуба "Лидс Юнайтед" и сборной Англии Джек Чарльтон скончался в возрасте 85 лет после продолжительной болезни, сообщил английский клуб на своем официальном сайте в субботу, 11 июля.



Джек Чарльтон выступал в составе основной команды "Лидс Юнайтед" с 1952 по 1973 годы на позиции центрального защитника. За этот клуб он провел рекордные 773 матча, забив 96 голов. В его составе он стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны, Кубок футбольной лиги, национальный Суперкубок и два Кубка ярмарок (впоследствии - Кубок УЕФА).



С 1965 по 1970 годы Чарльтон играл за национальную команду Англии и в 1966 году стал чемпионом мира. В финале первенства, проходившем на лондонском стадионе "Уэмбли", англичане победили сборную ФРГ в дополнительное время со счетом 4:2.



После завершения игровой карьеры в 1973 году Джек Чарльтон стал тренером. Он возглавлял такие команды, как "Мидлсбро", "Шеффилд Уэнсдей", "Ньюкасл Юнайтед", а также сборную Ирландии. Джек Чарльтон - старший брат легенды "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии, обладателя "Золотого мяча" 1966 года Бобби Чарльтона.

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