 Умер легендарный английский футболист Джек Чарльтон | Новости из Германии о Европе | DW | 11.07.2020

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Европа

Умер легендарный английский футболист Джек Чарльтон

Защитник "Лидс Юнайтед" и сборной Англии скончался в возрасте 85 лет. Как тренер он был известен по многолетней работе со сборной Ирландии и английскими клубами "Мидлсбро" и "Шеффилд Уэнсдей".

Защитник футбольного клуба Лидс Юнайтед и сборной Англии Джек Чарльтон

Легенда клуба "Лидс Юнайтед" и сборной Англии Джек Чарльтон скончался в возрасте 85 лет после продолжительной болезни, сообщил английский клуб на своем официальном сайте в субботу, 11 июля.

Джек Чарльтон выступал в составе основной команды "Лидс Юнайтед" с 1952 по 1973 годы на позиции центрального защитника. За этот клуб он провел рекордные 773 матча, забив 96 голов. В его составе он стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны, Кубок футбольной лиги, национальный Суперкубок и два Кубка ярмарок (впоследствии - Кубок УЕФА).

С 1965 по 1970 годы Чарльтон играл за национальную команду Англии и в 1966 году стал чемпионом мира. В финале первенства, проходившем на лондонском стадионе "Уэмбли", англичане победили сборную ФРГ в дополнительное время со счетом 4:2.

После завершения игровой карьеры в 1973 году Джек Чарльтон стал тренером. Он возглавлял такие команды, как "Мидлсбро", "Шеффилд Уэнсдей", "Ньюкасл Юнайтед", а также сборную Ирландии. Джек Чарльтон - старший брат легенды "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии, обладателя "Золотого мяча" 1966 года Бобби Чарльтона.

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    В сборной ФРГ Нойер дебютировал в 2009 году в матче против Саудовской Аравии, выигранном немцами со счетом 7:2. Через год он уже постоянно носил первый номер на своей футболке. Пять лет спустя, после блестящей победы на чемпионате мира в Бразилии, Мануэля Нойера обнимала Ангела Меркель (Angela Merkel) и поздравлял президент Германии Йоахим Гаук (Joachim Gauck).

  • Тренер сборной ФРГ Йоахим Лёв и вратарь Мануэль Нойер

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    Главный тренер сборной ФРГ Йоахим Лёв (Joachim Löw) с самого начала поставил на Мануэля Нойера и не прогадал. Скромный в общении и не любитель светской шумихи, на поле профессиональный голкипер оказался ни с кем не сравним. Не склонный к преувеличениям Лёв восторженно называет фирменный стиль Нойера "новой интерпретацией вратарской игры".

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    Мануэль Нойер - лучший вратарь ЧМ-2014

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    Феноменальная игра Нойера на ЧМ-2014 в Бразилии принесла ему истинно культовый статус среди немецких поклонников футбола. Вратарю удавалось не только надежно прикрывать тылы, но и самому направлять атаки нападающих прицельно-мощными бросками мяча. По итогам мундиаля Мануэль Нойер получил звание лучшего голкипера планеты.

  • Мануэль Нойер поднимает руки вверх после очередной победы

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    Мануэль Нойер отличается уникальным умением "читать игру", предвосхищая действия соперников. Огромный рост (190 см), обе ударные ноги, отличная игра головой - он словно от природы наделен всеми футбольными способностями. "Абсолютным вратарем" называет Нойера тренер голкиперов сборной ФРГ Андреас Кёпке (Andreas Köpke).

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    Мануэль Нойер - лучший вратарь ЧМ-2014

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    Хотя Нойер появляется на телешоу и даже руководит детским благотворительным фондом, в отличие от других известных футболистов он избегает повышенного внимания прессы и старается жить частной жизнью. Но он слишком знаменит, вот почему журналистам удалось разузнать, что в октябре 2014 года Нойер расстался со своей многолетней подругой Катрин Гильх (Kathrin Gilch).

    Автор: Александр Дельфинов


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