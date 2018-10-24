 Умер известный российский актер Николай Караченцов | Новости из Германии о России | DW | 26.10.2018

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Россия

Умер известный российский актер Николай Караченцов

Николай Караченцов скончался утром 26 октября в реанимации. Ему было 73 года.

Свеча

Известный советский и российский актер Николай Караченцов скончался в пятницу, 26 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на его сына Андрея Караченцова. "Да, мы подтверждаем. Это случилось в реанимации 62-й больницы в Москве, без десяти девять утра", - сказал он агентству. 

У Николая Караченцова отказали почки, сообщила его жена Людмила Поргина радиостанции "Говорит Москва". У актера нашли злокачественную опухоль в легком, рассказывала Поргина в ноябре прошлого года. Тогда он начал лечение. Караченцову было 73 года. Он скончался накануне своего дня рождения.

Николай Караченцов - актер театра и кино, народный артист РСФСР. До 2005 года он работал в театре "Ленком", где сыграл в таких спектаклях, как "Юнона и Авось", "Тиль", "Шут Балакирев" и других. Он также снялся более чем в ста фильмах.

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