 Умер известный литературный критик Лев Аннинский | Новости из Германии о России | DW | 06.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Умер известный литературный критик Лев Аннинский

Лев Аннинский скончался на 86-м году жизни. Он был одним из культовых советских и российских литературных критиков и публицистов.

Горящая свеча

Известный советский и российский литературовед, литературный критик и публицист Лев Аннинский скончался на 86-м году жизни. Об этом 6 ноября сообщают его коллеги и друзья. Аннинский - автор более 20 книг, в том числе о творчестве Льва Толстого и Василия Шукшина, поэзии Серебряного века и кинематографе 1960-х, а также нескольких циклов документальных фильмов. За всю жизнь он выпустил более 5 тысяч статей.

Контекст

Его считали самым грозным и самым авторитетным литературным критиком Германии. (18.09.2013)

Из литературы невозможно исключить, как исключали из партии или комсомола, ни Толстого, ни Булгакова, ни Пелевина с Сорокиным. Ну, а если не нравится – можно просто не читать... (30.03.2002)

В литературном сообществе Лев Аннинский пользовался колоссальным авторитетом, состоял в Союзе российских писателей, был членом Русского ПЕН-центра, входил в состав жюри премии "Ясная Поляна". "Если кого из советских критиков и знали широкие читающие массы, то это его", - написал писатель Александр Архангельский.

Церемония прощания с Аннинским пройдет 8 ноября в Малом зале Клуба писателей Центрального дома литераторов. После кремации прах критика будет захоронен на Хованском кладбище.

 

Реклама

Самые читаемые

Треть жителей ФРГ неоднозначно относятся к падению Берлинской стены  

Откуда в России взялся "клоачный" язык?  

Глава "Нафтогаза" не намерен прощать "Газпрому" 22 млрд долларов  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно