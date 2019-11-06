Умер известный литературный критик Лев Аннинский

Известный советский и российский литературовед, литературный критик и публицист Лев Аннинский скончался на 86-м году жизни. Об этом 6 ноября сообщают его коллеги и друзья. Аннинский - автор более 20 книг, в том числе о творчестве Льва Толстого и Василия Шукшина, поэзии Серебряного века и кинематографе 1960-х, а также нескольких циклов документальных фильмов. За всю жизнь он выпустил более 5 тысяч статей.

В литературном сообществе Лев Аннинский пользовался колоссальным авторитетом, состоял в Союзе российских писателей, был членом Русского ПЕН-центра, входил в состав жюри премии "Ясная Поляна". "Если кого из советских критиков и знали широкие читающие массы, то это его", - написал писатель Александр Архангельский.

Церемония прощания с Аннинским пройдет 8 ноября в Малом зале Клуба писателей Центрального дома литераторов. После кремации прах критика будет захоронен на Хованском кладбище.