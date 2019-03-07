Умер знаменитый советский и российский актер Владимир Этуш

Знаменитый советский и российский актер Владимир Этуш скончался в субботу, 9 марта, в возрасте 96 лет. Об этом сообщил директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок. "Владимир Абрамович скончался сегодня в 12:30 в больнице, куда его отвезли накануне, в пятницу", - сказал он в интервью агентству ТАСС. По его словам, время и место прощания с артистом станут известны позднее.

Этушу стало плохо 8 марта, его госпитализировали в одну из московских больниц, но спасти артиста врачам не удалось. Дочь Владимира Этуша Раиса высказала предположение, что у ее отца, по всей видимости, отказало сердце.

Всенародная любовь

Советский и российский актер, народный артист СССР, художественный руководитель Театрального института имени Б. В. Щукина, профессор Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. В 1945 году, после окончания Щукинского театрального училища, его приняли в труппу Театра имени Евгения Вахтангова.

Этуш играл не только в театре, но и в кино. Всенародную популярность ему принесли, в частности, такие работы, как роль Саахова в "Кавказской пленнице", роль Шпака в фильме "Иван Васильевич меняет профессию", Карабаса Барабаса в "Приключениях Буратино" и другие.

С 1945 года артист занимался преподавательской деятельностью. В 1976 году ему было присвоено звание профессора. В 1987 - 2003 годах Этуш был ректором института имени Б. В. Щукина, а с 2003 года - его художественным руководителем.

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