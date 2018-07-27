Умер Владимир Войнович

В соцсети Facebook в ночь на субботу, 28 июля, появились сообщения о смерти известного российского писателя Владимира Войновича. Как сообщили в группе "Хроника текущих событий", он скончался от сердечного приступа. Позднее это сообщение подтвердили агентству ТАСС в семье писателя.

Владимир Войнович родился в 1932 году. Одна из его самых известных книг - "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина". Он также является автором стихов к песне "Четырнадцать минут до старта", ставшей фактически гимном советской космонавтики.

В 1980 году Войновича выслали из СССР, а в 1981 лишили советского гражданства. Писатель жил в том числе в Мюнхене. Десять лет спустя Войновичу вернули гражданство, после чего он вернулся в Россию.