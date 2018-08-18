Умер бывший генсек ООН Кофи Аннан

В одной из клиник в швейцарской столице Берне скончался бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Как сообщил фонд Кофи Аннана в своем микроблоге Twitter в субботу, 18 августа, лауреат Нобелевской премии мира ушел из жизни в возрасте 80 лет после непродолжительной болезни. Последние дни жизни он провел с женой и тремя детьми.

Аннан был политическим деятелем мирового значения и убежденным интернационалистом, посвятившим свою жизнь борьбе за справедливость, мир во всем мире, права человека и верховенство права, отмечается в заявлении.

Кофи Аннан занимал пост генсека ООН с 1997 по 2006 год. В 2012 году она работал специальным посланником ООН и Лиги арабских государств в Сирии. После ухода с поста генсека ООН Аннан был председателем фонда его имени, а также основанной Нельсоном Манделой организацией "Старейшины" (The Elders). В 2001 году Аннан был удостоен Нобелевской премии мира.

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