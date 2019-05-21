 Умер бывший автогонщик ″Формулы-1″ Ники Лауда | Новости из Германии о Европе | DW | 21.05.2019

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Европа

Умер бывший автогонщик "Формулы-1" Ники Лауда

В августе 2018 года австрийский пилот "Формулы-1" Ники Лауда перенес операцию по пересадке легких. Лауда скончался на 71-м году жизни.

Автогонщик Формулы-1 Ники Лауда

Автогонщик "Формулы-1" Ники Лауда

Трехкратный победитель автогонок в классе "Формула-1" австриец Ники Лауда скончался в возрасте 70 лет. Как соощили его родственники, Лауда умер в семейном кругу вечером 20 мая. В августе 2018 года бывший автогонщик перенес операцию по пересадке легких, что подорвало его имунную систему, напоминает агентство AFP.

Автогонщик Формулы-1 Ники Лауда, фото 1977 года

Ники Лауда, фото 1977 года

Проблемы с легкими у Лауды начались еще в 1976 году после аварии во время гонки в немецком Нюрбургринге, когда болид австрийского спортсмена загорелся. Лауда около минуты оставался в горящей машине, вдыхая токсичные пары. В 1997 и 2005 годах Лауда перенес также операции по пересадке почек.

Полное имя Лауды - Андреас Николаус. Он родился 22 февраля 1949 года. Его отец и дед были промышленниками. Ники стал автогонщиком вопреки желанию отца, впервые приняв участие в этапе "Формулы-1" в 1971 году.  Ники Лауда был победителем "Формулы-1" в 1975,

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1977 (оба раза - в составе Ferrari) и 1984 (выступая за MсLaren) годах. В 1979 году австриец объявил о завершении карьеры в "больших гонках" и основал авиакомпанию Lauda Air, но три года спустя вернулся в "Формулу-1".

В 2002 году Лауда с выгодой продал свое предприятие Austria Airlines. Еще через два года Лауда объявил о создании лоукостера Niki, который в 2011 году стал частью Air Berlin, обанкротившейся в 2017 году. Помимо этого, Лауде принадлежала авиакомпания Laudamotion, с марта 2019 года носящая название Lauda. Кроме того, Лауда был членом наблюдательного совета в команды Mercedes.

У Лауды остались четверо детей.

 

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    Автор: Ефим Шуман


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