 Умерла художественный руководитель ″Современника″ Галина Волчек | Новости из Германии о России | DW | 26.12.2019

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Россия

Умерла художественный руководитель "Современника" Галина Волчек

Художественный руководитель театра "Современник", актриса театра и кино скончалась в Москве на 87-м году жизни. Галина Волчек поставила более 30 спектаклей, среди них - пьесы Чехова и Шоу.

Худрук театра Современник Галина Волчек

В Москве в возрасте 86 лет скончалась советская и российская актриса театра и кино, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек. Об этом в театре сообщили в четверг, 26 декабря. Несколько дней назад Волчек госпитализировали с легочным заболеванием.

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Галина Волчек родилась в Москве в декабре 1933 года. В 1955 году окончила Школу-студию МХАТ. Годом позднее она вместе с другими выпускниками основала Студию молодых актеров, которая позднее стала театром "Современник". Волчек возглавляла этот театр с 1972 года.

Галина Волчек поставила более 30 спектаклей, среди них - "Вишневый сад" и "Три сестры" Антона Чехова, а также "Пигмалион" Джорджа Бернарда Шоу. В 1978 году она поставила пьесу "Эшелон" Михаила Рощина в театре Alley в Хьюстоне, тем самым прорвав культурную блокаду между США и СССР.

В качестве актрисы Галина Волчек играла в двух десятках спектаклей, включая "Голого короля" Евгения Шварца, "Ревизора" по произведению Николая Гоголя и "Кто боится Вирджинии Вулф" Эдварда Олби. Кроме того, она снялась более чем в 20 фильмах, в том числе картинах "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир" и "Осенний марафон".

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    Автор: Ксения Сафронова


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