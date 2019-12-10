Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Певица Мари Фредрикссон, вокалистка всемирно известной шведской группы Roxette, скончалась в Швеции в возрасте 61 года, сообщили ее менеджеры во вторник, 10 декабря. Она боролась с болезнью на протяжении последних 17 лет - в 2002 году у нее была обнаружена злокачественная опухоль мозга. Концертную деятельность Roxette остановила только в 2016 году.

Группа Roxette была основана в 1986 году. Еще в 2010 и в 2011 годах Roxette с большим успехом выступала в России, Украине и Беларуси, где у группы много поклонников. Именно с концерта в Казани началось мировое турне группы в 2011 году. Три альбома Roxette занимали первое место в чартах в Германии. Всего группе удалось продать более 80 миллионов записей.

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