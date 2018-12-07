 Умерла правозащитница Людмила Алексеева | Новости из Германии о России | DW | 08.12.2018

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Россия

Умерла правозащитница Людмила Алексеева

В Москве в возрасте 91 года скончалась основатель Московской Хельсинкской группы, член СПЧ Людмила Алексеева.

Людмила Алексеева

Людмила Алексеева

В Москве скончалась основатель Московской Хельсинкской группы, член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Людмила Алексеевна. Старейшая российская правозащитница скончалась в Москве в субботу, 8 декабря, на 92-м году жизни, сообщается на сайте СПЧ.

Контекст

В ходе визита в Берлин правозащитница Людмила Алексеева рассказала в интервью DW о своей работе во главе Московской Хельсинкской группы, западных санкциях и вере в демократическое будущее России. (30.05.2016)

"В последнее время ей было уже трудно справляться с болезнью, но дух ее как всегда был гораздо крепче тела и гораздо сильнее любых болезней", - отметил глава СПЧ Михаил Федотов, заявив о "страшной потере для всего правозащитного движения России". По его словам, Алексеева "оставалась правозащитником до последних мгновений" и "действительно положила свою жизнь за други своя".

Дело Алексеевой будет продолжено

Как сообщил далее Федотов, Людмила Алексеева до последнего работала и еще накануне давала поручения помощнице. "Ее дело будет продолжать и Московская Хельсинкская группа, и Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, и все правозащитное сообщество России", - говорится далее в заявлении СПЧ.

Людмила Алексеева родилась в 1927 году в Евпатории. Она была участницей диссидентского движения в СССР, участвовала в издании первого в СССР правозащитного бюллетеня "Хроника текущих событий". В 1976 году Алексеева стала одним из основателей Московской Хельсинкской группы, а через год была вынуждена эмигрировать в США, где, в частности, работала на радио "Свобода" и "Голос Америки". В 1993 году она вернулась в Россию. Среди прочего, Алексеева получила широкую известность в качестве активистки движения "Стратегия-31", защищающего свободу собраний.

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