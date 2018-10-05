 Умерла знаменитая оперная певица Монсеррат Кабалье | Новости из Германии о Европе | DW | 06.10.2018

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Европа

Умерла знаменитая оперная певица Монсеррат Кабалье

Оперная звезда скончалась в Барселоне в возрасте 85 лет. Похороны певицы, многие годы страдавшей от проблем со здоровьем, состоятся в понедельник, 8 октября.

Монсеррат Кабалье

Знаменитая испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет. Сообщения об этом в субботу, 6 октября, подтвердила больница Санта Креу и Сант Пау в Барселоне - родном городе певицы.

Кабалье на протяжении многих лет страдала от проблем со здоровьем. Отпевание состоится 7, а похороны - 8 октября.

Монсеррат Кабалье прославилась, в первую очередь, своей техникой бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Пуччини, Беллини и Доницетти. Ее репертуар насчитывал 88 ролей и около 800 камерных произведений. На протяжении своей карьеры Кабалье исполняла самые различные партии от Памины до Изольды, от Донны Эльвиры до Турандот.Любителям рок-музыки Кабалье известна по совместному альбому с вокалистом группы Queen Фредди Меркьюри - Barcelona (1988).

Заглавная песня, посвященная родному городу Кабалье - Барселоне, стала одной из двух официальных песен летних Олимпийских игр 1992 года, проходивших в столице испанской Каталонии. В 1997 году совместно с швейцарской рок-группой Gotthard Кабалье записала рок-балладу "One Life One Soul".

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    Автор: Анастасия Буцко


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