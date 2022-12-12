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Ульяна Меркулова

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Ульяна Меркулова: другие публикации

На заседании Госдумы РФ

Госдума РФ обсуждает закон о "защите русского языка"

Госдума РФ обсуждает закон о "защите русского языка"

Госдума приняла в первом чтении законопроект о неиспользовании на государственном уровне иностранных слов
Общество1 ч. назад
Киев после очередного российского ракетного удара

У депутата Госдумы РФ нашли 11 квартир в Киеве

У депутата Госдумы РФ нашли 11 квартир в Киеве

Нацполиция Украины подозревает депутата Госдумы РФ в посягательстве на территориальную целолостность страны.
Политика3 ч. назад
Табличка с названием учреждения у входа в здание Роскомнадзора

РКН потребовал от казахстанского СМИ удалить "фейки" о войне

РКН потребовал от казахстанского СМИ удалить "фейки" о войне

Роскомнадзор пригрозил заблокировать казахстанское издание "Власть" за новости о российском вторжении в Украину.
Свобода слова5 ч. назад
USA | Der Gründer und Geschäftsführer von FTX Sam Bankman-Fried

Бывшего главу криптобиржи FTX арестовали на Багамах

Бывшего главу криптобиржи FTX арестовали на Багамах

Бывшего директора рухнувшей криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида арестовали на Багамах по запросу США.
Преступность5 ч. назад
Мигранты регистрируются в баварском Эрдинге

40 процентов жителей ФРГ не считают ее страной мигрантов

40 процентов жителей ФРГ не считают ее страной мигрантов

Менее половины респондентов не считают Германию страной мигрантов. Большинство из них - сторонники правых популистов.
Миграция6 ч. назад
Олимпийские кольца на фоне российского флага

НОК США за допуск к Олимпиаде спортсменов из РФ и Беларуси

НОК США за допуск к Олимпиаде спортсменов из РФ и Беларуси

В НОК США поддержали идею допустить спортсменов из РФ и Беларуси до Олимпиады-2024 под нейтральным флагом.
Спорт12 декабря 2022 г.
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