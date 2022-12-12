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Ульяна Меркулова
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Ульяна Меркулова: другие публикации
Госдума РФ обсуждает закон о "защите русского языка"
Госдума РФ обсуждает закон о "защите русского языка"
Госдума приняла в первом чтении законопроект о неиспользовании на государственном уровне иностранных слов
Общество
1 ч. назад
1 ч. назад
У депутата Госдумы РФ нашли 11 квартир в Киеве
У депутата Госдумы РФ нашли 11 квартир в Киеве
Нацполиция Украины подозревает депутата Госдумы РФ в посягательстве на территориальную целолостность страны.
Политика
3 ч. назад
3 ч. назад
РКН потребовал от казахстанского СМИ удалить "фейки" о войне
РКН потребовал от казахстанского СМИ удалить "фейки" о войне
Роскомнадзор пригрозил заблокировать казахстанское издание "Власть" за новости о российском вторжении в Украину.
Свобода слова
5 ч. назад
5 ч. назад
Бывшего главу криптобиржи FTX арестовали на Багамах
Бывшего главу криптобиржи FTX арестовали на Багамах
Бывшего директора рухнувшей криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида арестовали на Багамах по запросу США.
Преступность
5 ч. назад
5 ч. назад
40 процентов жителей ФРГ не считают ее страной мигрантов
40 процентов жителей ФРГ не считают ее страной мигрантов
Менее половины респондентов не считают Германию страной мигрантов. Большинство из них - сторонники правых популистов.
Миграция
6 ч. назад
6 ч. назад
НОК США за допуск к Олимпиаде спортсменов из РФ и Беларуси
НОК США за допуск к Олимпиаде спортсменов из РФ и Беларуси
В НОК США поддержали идею допустить спортсменов из РФ и Беларуси до Олимпиады-2024 под нейтральным флагом.
Спорт
12.12.2022
12 декабря 2022 г.
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