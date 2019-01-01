Ультраправый президент Болсонару обещал "освободить Бразилию от политкорректности"

Президентом Бразилии во вторник, 1 января, стал ультраправый националист Жаир Болсонару. Принося президентскую присягу на церемонии инаугурации в Национальном конгрессе, он заявил, что "это начало освобождения страны от социализма, политической корректности и раздутого госаппарата". Одновременно Болсонару пообещал "навести порядок в стране", облегчить возможность приобретения и ношения оружия для "порядочных граждан" и "восстановить господство морали и этики", цитирует агентство epd. Он призвал бороться с коррупцией, криминалом и левой идеологией.
Говоря об экономической сфере, новый президент заявил о готовности открыть национальные рынки и "провести важные структурные реформы", сократив существенный дефицит госказны, который в 2018 году составлял 7,6 процента ВВП. Болсонару также намеревается перенести посольство Бразилии в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим и выйти из Парижского соглашения по климату.
"Бразилия превыше всего"
Направляясь на церемонию инаугурации, Жаир Болсонару в сопровождении супруги Мишель проехал через центр Бразилиа в открытом "Роллс-ройсе". Его сторонники приветствовали кортеж, скандируя: "Бразилия превыше всего, Господь превыше всех". Эти слова служили лозунгом политика в ходе избирательной кампании.
В Бразилии 28 октября 2018 года состоялся второй тур президентских выборов. По его итогам победил Болсонару, представляющий консервативную Социал-либеральную партию. Политик служил в десанте и в артиллерийских войсках в годы военной диктатуры, семь раз становился депутатом Национального конгресса. В ходе предвыборной кампании он не раз выступал в поддержку военной диктатуры 1964-1985-х годов в Бразилии, а также делал женоненавистнические, расистские и гомофобные высказывания.
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Лидер забастовочного движения
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Взлет и падение Лулы да Силвы
Основатель партии
Незадолго до своего ареста да Силва вместе с группой ученых и интеллектуалов создал новое политическое объединение - Партию трудящихся. После освобождения он полностью посвятил себя политике. В 1982 году претендовал на место мэра Сан-Паулу, но проиграл выборы. А в 1986 году получил место в бразильском конгрессе.
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Взлет и падение Лулы да Силвы
Кандидат в президенты
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Снова кандидат в президенты
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Взлет и падение Лулы да Силвы
Президент
В 2003 году, с четвертой попытки, да Силве удается наконец победить. Впервые в истории Бразилии высший государственный пост в стране занимает бывший рабочий и профсоюзный деятель. Впрочем, ради победы да Силва заключает альянс с частью бразильской элиты и назначает представителя бизнеса на пост вице-президента. Левое крыло в Партии трудящихся оказывается все в большей изоляции.
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Взлет и падение Лулы да Силвы
Продавец сырья
В годы правления да Силвы, токаря по образованию, потерявшего палец во время работы на автомобильном заводе, экономика Бразилия переживала бум. На мировом рынке сырья спросом пользовались бразильские соя, говядина и нефть. В то же время повышение оплаты труда и инвестиции в инфраструктуру способствовали росту внутреннего потребления в стране.
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Взлет и падение Лулы да Силвы
Герой бедных
Став президентом, да Силва первым в истории страны развернул масштабную кампанию по борьбе с нищетой и голодом. Был разработан целый ряд социальных программ, главной из которых стала Bolsa Familia ("Семейный пакет"). Нуждающимся помогали в оплате жилья, среднего и высшего образования. Благодаря социальным программам да Силвы около 30 млн бразильцев смогли выбраться из нищеты.
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Взлет и падение Лулы да Силвы
Операция "преемник"
Благодаря своей популярности в широких слоях населения да Силва легко выиграл и президентские выборы 2006 года. В конце второго президентского срока его поддерживали 87% жителей страны. Своей преемницей да Силва назвал главу президентской администрации Дилму Руссефф. В 2011 года она стала первой женщиной-президентом Бразилии, но в 2014 года лишилась этого поста в результате импичмента.
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Взлет и падение Лулы да Силвы
Борьба с раком
В октябре 2011 года у да Силвы был обнаружен рак гортани. Харизматичный политик впервые появился на публике без своего фирменного знака - бороды. Спустя 5 месяцев он объявил о победе над болезнью и о возвращении в политику. В 2012 году его ждал новый успех: Партия трудящихся победила на местных выборах в Сан-Паулу.
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Взлет и падение Лулы да Силвы
Подсудимый
В ходе расследования о коррупции в высших эшелонах власти Бразилии были арестованы несколько членов Партии трудящихся. Попал в поле зрения правоохранителей и экс-президент. Его обвинили в получении незаконной материальной выгоды от сделок с одной из строительных фирм. В июле 2017 года да Силву приговорили к 9,5 годам тюремного заключения. Суд второй инстанции увеличил срок до 12 лет.
Автор: Жан-Филип Штрук, Алекс Шослер