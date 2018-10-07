 Ультраправый кандидат Болсонару лидирует в первом туре выборов в Бразилии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.10.2018

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Мир

Ультраправый кандидат Болсонару лидирует в первом туре выборов в Бразилии

Жаир Болсонару набирает на выборах президента Бразилии 48 процентов голосов по результатам обработки трех четвертей бюллетеней. У его ближайшего соперника Фернанду Аддада - 27 процентов.

Жаир Болсонару и Фернанду Аддад

Жаир Болсонару и Фернанду Аддад

Ультраправый депутат национального парламента Жаир Болсонару лидирует в первом туре президентских выборов в Бразилии. По итогам обработки около 79 процентов бюллетеней он набирает 48 процентов голосов, его ближайший соперник, кандидат от левой Партии трудящихся (ПТ) Фернанду Аддад - 27 процентов.

Контекст

Президент Дилма Руссефф стала жертвой оппозиции и собственной летаргии. Она вынуждена уйти - и дать дорогу политикам, которые действительно замешаны в коррупции, считает Франсис Франца. (31.08.2016)

В странах БРИКС понятия политической репутации не существует. Импичмент президента Бразилии может все изменить, пишет в специальном комментарии для DW российский журналист Константин Эггерт. (13.05.2016)

Если ни один из них не наберет 50 процентов голосов +1, то политики встретятся во втором туре выборов, который запланирован на 28 октября.

Болсонару позиционирует себя как антисистемный протестный кандидат, использует гомофобную и расистскую предвыборную риторику, а также выступает за возвращение смертной казни. Проведенные ранее социологические опросы свидетельствовали о том, что у Болсонару хорошие шансы на победу в первом туре, но во втором туре он с большой вероятностью проиграет.

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    Лидер забастовочного движения

    В 1975 году Луис Инасиу Лула да Силва возглавил профсоюз работников металлургии федерального округа Сан-Паулу. К концу 70-х годов да Силва, организовавший к тому времени множество забастовок, получил широкую известность по всей стране и в глазах военных, удерживавших власть в Бразилии, был угрозой общественному порядку. В 1980 году, после очередной забастовки, он провел за решеткой 31 сутки.

  • Лула да Силва с соратниками

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Основатель партии

    Незадолго до своего ареста да Силва вместе с группой ученых и интеллектуалов создал новое политическое объединение - Партию трудящихся. После освобождения он полностью посвятил себя политике. В 1982 году претендовал на место мэра Сан-Паулу, но проиграл выборы. А в 1986 году получил место в бразильском конгрессе.

  • Лула да Силва на предвыборном митинге

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Кандидат в президенты

    В 1989 году в Бразилии состоялись первые свободные выборы главы государства после 21 года военной диктатуры (1964-1985 годы). Левацкая риторика да Силвы отпугнула от его кандидатуры консервативные круги бразильского общества. Тем не менее да Силва вышел во второй тур голосования, где проиграл Фернанду Колору ди Меллу.

  • Лула да Силва со сторонниками

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Снова кандидат в президенты

    В 1994 года да Силва вновь выставляет свою кандидатуру на выборах. И снова проигрывает - на этот раз ученому Фернанду Энрики Кардозу. Тот же исход - и у избирательной кампании 1998 года, где Кардозу снова побеждает благодаря своим успехам в борьбе с инфляцией в стране.

  • Лула да Силва на церемонии инаугурации

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Президент

    В 2003 году, с четвертой попытки, да Силве удается наконец победить. Впервые в истории Бразилии высший государственный пост в стране занимает бывший рабочий и профсоюзный деятель. Впрочем, ради победы да Силва заключает альянс с частью бразильской элиты и назначает представителя бизнеса на пост вице-президента. Левое крыло в Партии трудящихся оказывается все в большей изоляции.

  • Лула да Силва с нефтяниками

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Продавец сырья

    В годы правления да Силвы, токаря по образованию, потерявшего палец во время работы на автомобильном заводе, экономика Бразилия переживала бум. На мировом рынке сырья спросом пользовались бразильские соя, говядина и нефть. В то же время повышение оплаты труда и инвестиции в инфраструктуру способствовали росту внутреннего потребления в стране.

  • Женщина держит в руках карточку Bolsa Familia

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Герой бедных

    Став президентом, да Силва первым в истории страны развернул масштабную кампанию по борьбе с нищетой и голодом. Был разработан целый ряд социальных программ, главной из которых стала Bolsa Familia ("Семейный пакет"). Нуждающимся помогали в оплате жилья, среднего и высшего образования. Благодаря социальным программам да Силвы около 30 млн бразильцев смогли выбраться из нищеты.

  • Лула да Силва и Дилма Руссефф

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Операция "преемник"

    Благодаря своей популярности в широких слоях населения да Силва легко выиграл и президентские выборы 2006 года. В конце второго президентского срока его поддерживали 87% жителей страны. Своей преемницей да Силва назвал главу президентской администрации Дилму Руссефф. В 2011 года она стала первой женщиной-президентом Бразилии, но в 2014 года лишилась этого поста в результате импичмента.

  • Лула да Силва с соратниками празднует успех на выборах

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Борьба с раком

    В октябре 2011 года у да Силвы был обнаружен рак гортани. Харизматичный политик впервые появился на публике без своего фирменного знака - бороды. Спустя 5 месяцев он объявил о победе над болезнью и о возвращении в политику. В 2012 году его ждал новый успех: Партия трудящихся победила на местных выборах в Сан-Паулу.

  • Лула да Силва и судья, рассматривавший его дело

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Подсудимый

    В ходе расследования о коррупции в высших эшелонах власти Бразилии были арестованы несколько членов Партии трудящихся. Попал в поле зрения правоохранителей и экс-президент. Его обвинили в получении незаконной материальной выгоды от сделок с одной из строительных фирм. В июле 2017 года да Силву приговорили к 9,5 годам тюремного заключения. Суд второй инстанции увеличил срок до 12 лет.

    Автор: Жан-Филип Штрук, Алекс Шослер


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В Бразилии армия жестоко разогнала демонстрантов

Контекст

Взлет и падение Лулы да Силвы

12 лет тюрьмы вместо участия в предстоящих президентских выборах. Судьба экс-президента Бразилии Лулы да Силвы показывает, что даже успешным государственным деятелям можно в стране не все. (05.04.2018)  

Ссылки в интернете

Кандидат в президенты Бразилии ранен во время выступления

Аудио- и видеофайлы по теме

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Как "мясной скандал" в Бразилии затронул полмира  

Импичмент Дилмы Руссефф: реакция в мире  

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В Бразилии проходят выборы президента. Экс-глава государства да Силва, отбывающий длительный тюремный срок, не сможет участвовать в голосовании.

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