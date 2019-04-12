"Украинцы устали от коррупции" - немецкие эксперты о выборах в Украине

Почти все эксперты, с которыми беседовали корреспонденты DW, сошлись во мнении, что избрание президентом Украины Владимира Зеленского означает разочарованность жителей страны недостаточной борьбой с коррупцией, которую декларировал предшественник Зеленского, Петр Порошенко. Недовольство украинцев вызывает и в целом ход реформ.

"Мне кажется, победа Зеленского стала ясным сигналом избирателей, что они хотели бы более энергичного продвижения процесса реформ и что борьба с коррупцией не воспринималась Петром Порошенко так, как надеялись после Майдана. У народа не было ощущения, что против коррумпированных бизнесменов и олигархов велась последовательная борьба. В отношении тех, кто об этом (о борьбе с коррупцией. - Ред.) высказывался раньше, существовало большое недоверие", - говорит постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер (Michael Gahler).

Аналитик берлинского фонда "Наука и политика" (SWP) Сюзан Стюарт (Susan Stewart) полагает, что люди в Украине хотят благополучия, борьбы с коррупцией, освобождения Донбасса - но всего этого за время президентства Порошенко они не получили. В то же время Стюарт не думает, что Зеленского выбрали из-за того, что он может идти "в сторону России", вероятнее как раз то, что украинцы хотят перемен, которые не обеспечил Порошенко. При этом Владимир Зеленский окажется под большим давлением - ему надо показать, что он не настроен пророссийски, что он, особенно в свете своего происхождения, способен противостоять, если начнется давление со стороны РФ.

Аналитик берлинского фонда "Наука и политика" (SWP) Сюзан Стюарт

Отвечая на вопрос о причинах победы Зеленского, Ана Гомес, португальский депутат Европарламента, работавшая на выборах наблюдателем, также указывает "пресыщение" коррупцией, которая ассоциируется у жителей страны с олигархами. А Петр Порошенко "продолжал бы удерживать при власти тех же олигархов", - считает Гомес.

Победа Зеленского, с точки зрения директора берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Гвендолин Зассе (Gwendolyn Sasse), демонстрирует, с одной стороны, тот факт, что очевидное большинство украинцев демократическим путем не переизбрало того президента, который "не соответствовал их представлениям". С другой стороны - что со времен Евромайдана в Украине не удалось так реформировать политическую систему, чтобы на самом верху оказался воплощающий надежды кандидат с политическим опытом. Вместо этого украинское население - осознанно или неосознанно - согласились на риск выбрать кандидата без конкретной программы.

Директор Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Гвендолин Зассе

В других европейских странах, указывает Зассе, также зафиксирован целый ряд побед на выборах популистов и политически неопытных кандидатов, однако для Украины, как для страны, находящейся в стадии системных реформ и в состоянии войны, подобный выбор потенциально имеет еще большее значение.

Задачи Зеленского как президента

Вместе с тем перед Владимиром Зеленским стоят очень трудные задачи. У нового президента есть два обязательства перед гражданами Украины: попытаться прекратить войну, продолжающуюся из-за агрессии России, и покончить с коррупцией, считает Ана Гомес. "Все знают, что за спиной у Зеленского - господин Коломойский. Посмотрим, как Зеленский выполнит свое обещание - освободиться от олигархической системы, посмотрим, что он предложит. Однако он, по крайней мере, дал людям надежду", - говорит депутат Европарламента.

Моральная легитимность победы Зеленского не должна ставиться под сомнение, поскольку он выиграл и на юго-востоке страны, и на западе, указывает Гвендолин Зассе. "Его победа отображает неоправданные надежды Евромайдана, однако это не вотум недоверия Евромайдану", - говорит эксперт. Она также отмечает главное, чем пока характеризуются ожидания от Зеленского: неизвестность. "Что значит победа Зеленского для минского мирного процесса, как и для ряда других важных тем украинской политики, пока неизвестно", - говорит Зассе.

Депутат Европарламента, эксперт по Украине Михаэль Галер

В результате голосования, подчеркивает Михаэль Галер, не было высказано желания каким-либо образом изменить внешнеполитический курс страны. Все кандидаты высказывались за дальнейшую европейскую ориентацию Украины. "С одной стороны, новый президент Украины должен будет продолжать реформы с того момента, где остановился предыдущий глава государства, а с другой - проводить значительно более последовательный курс", - говорит Галер.

"Украинцы выдали Владимиру Зеленскому очень большой кредит доверия, и я надеюсь, что ему удастся оправдать это доверие", - полагает глава делегации Европарламента на выборах в Украине Ребекка Хармс (Rebecca Harms). Михаэль Галер настроен чуть более скептически. "Медовый месяц Зеленского долго не продлится, потому что проблемы остаются те же", - полагает эксперт. Он также считает уже ставшее известным высказывание Зеленского "Посмотрите на нас, все возможно" своего рода "вызовом старым постсоветским структурам, в особенности Путину".

Владимир Зеленский и Германия

Поражение Порошенко означает перестройку внешней политики Германии, считает Сюзан Стюарт. "С Порошенко удалось наладить сотрудничество, это хорошо работало - не только с германской, но и с украинской стороны. А у Зеленского нет опыта, и как устроено сотрудничество с Германией и ЕС, он не знает", - указывает Стюарт.

Гвендолин Зассе напоминает, что правительство Германии в последние годы принимало "самое деятельное участие" в проведении реформ в Украине и в минском мирном процессе. "В этом смысле поражение Порошенко ничего не изменит - многие из проектов и реформ не привязаны к личности президента страны", - отмечает Зассе. Однако то, что канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) перед вторым туром приняла в Берлине только Порошенко, а Зеленского не пригласила, говорит о "предпочтениях правительства", даже если об "эре Порошенко иллюзий уже не оставалось". "Сейчас будут предприниматься попытки понять, какие позиции занимает Зеленский и с кем из его команды можно будет конструктивно сотрудничать", - резюмирует Зассе.

Прозрачные выборы в Украине

К самим выборам у экспертов особых претензий нет. Ана Гомес назвала выборный процесс "прозрачным". "Украинские граждане хорошо знали, что они делают", - сказала она.

На уровень демократизации украинской политической элиты обратила внимание и Ребекка Хармс: "Меня очень впечатлило то, что Петр Порошенко спустя очень короткое время после закрытия избирательных участков поздравил победителя и признал результат выборов. Произвело впечатление и то, что Порошенко сделал большой комплимент гражданам Украины, подчеркнув, насколько важно, что Украина организовала демократические и свободные выборы, хотя страна находится в тяжелой ситуации из-за российской агрессии".

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Шоумен В популярном телесериале "Слуга народа" Владимир Зеленский (на фото - во время съемок) играет учителя истории, который становится президентом Украины. Сейчас он, судя по итогам выборов главы государства, прошедших 21 апреля, станет настоящим президентом. Комик и телепродюсер Зеленский известен по всей стране. В ходе избирательной кампании он называл себя клоуном. Каким он будет президентом?

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Звезда Голливуда Вы его здесь узнали? Это Рональд Рейган, президент США в 1981-89 годы. На заре карьеры он был известным актером (на фото - в фильме "Королева гор"). Но Рейган не стал президентом, сойдя со съемочной площадки. В 1967-75 годах он был губернатором Калифорнии. В избирательной кампании республиканца-Рейгана поддержали такие великие голливудские деятели, как актер Джон Уэйн и режиссер Уолт Дисней.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Экстравагантный Под псевдонимом "сладкий Микки" музыкант Мишель Мартейи стал знаменитым в 1980-х годах. Он прославился яркими нарядами, а так же экстравагантными выступлениями на сцене. С 2011 по 2016 годы Мартейи был президентом Гаити, руководил восстановительными работами на острове после разрушительного землетрясения 2010 года. Многое из восстановленного через 6 лет вновь разрушил ураган "Мэтью".

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Виртуоз Небольшой экскурс в историю: сразу по окончании Первой мировой войны талантливый пианист и композитор Игнаций Ян Падеревский был назначен премьер-министром и министром иностранных дел восстановившей свою государственность Польши. В качестве премьера он от имени Варшавы подписал Версальский мирный договор. Менее чем через год Падеревский подал в отставку, позднее еще не раз возвращался в политику.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Чемпион мира Как игрок в крикет нынешний премьер-министр Пакистана Имран Хан добился огромных успехов: в 1992 году национальная команда, капитаном которой был Хан (на фото - с флагом), стала чемпионом мира. А уже в 1996 году он основал партию и дважды был депутатом парламента. В 2018 году его "Движение за справедливость" успешно выступило на парламентских выборах, и Хан был избран премьер-министром.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Кудесник мяча Завидные спортивные успехи и в активе либерийца Джорджа Веа, в прошлом - форварда ряда ведущих европейских клубов. В 1995 году он добился уникального результата - стал первым и пока единственным африканцем, которого ФИФА назвала лучшим футболистом года. В 2005 году Веа попытался стать президентом Либерии, но проиграл выборы. Однако в конце 2017 года ему удалось занять кресло главы государства.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Скандалист Сильвио Берлускони - не профессиональный политик. Деньги для учебы он зарабатывал как конферансье и певец на круизных лайнерах. Позже Берлускони, карьеру которого сопровождали разные скандалы, стал миллиардером, заработав деньги в строительном и медийном бизнесе. Его партия "Вперед, Италия" взяла власть в 1994 году. Тогда же начался первый из четырех сроков Берлускони на посту премьера.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Надежда молодежи Рэпер Боби Уайн еще не президент, но, видимо, хочет им стать в 2021 году. Под настоящим именем Роберт Киагулани он с 2017 года депутат парламента Уганды. Его сторонники - преимущественно молодежь, недовольная президентом Мусевени, который занимает этот пост с 1986 года. Уайн, кажется, задел интересы влиятельных лиц: его шофера убили, сам рэпер был арестован и, предположительно, подвергнут пыткам. Автор: Ута Штайнвер

