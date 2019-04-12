"Украинцы устали от коррупции" - немецкие эксперты о выборах в Украине

Эксперты полагают, что граждане Украины не переизбрали Петра Порошенко во многом из-за усталости от коррупции. Однако победа Зеленского не означает, что Украина отвернется от евроинтеграции.
Почти все эксперты, с которыми беседовали корреспонденты DW, сошлись во мнении, что избрание президентом Украины Владимира Зеленского означает разочарованность жителей страны недостаточной борьбой с коррупцией, которую декларировал предшественник Зеленского, Петр Порошенко. Недовольство украинцев вызывает и в целом ход реформ.
"Мне кажется, победа Зеленского стала ясным сигналом избирателей, что они хотели бы более энергичного продвижения процесса реформ и что борьба с коррупцией не воспринималась Петром Порошенко так, как надеялись после Майдана. У народа не было ощущения, что против коррумпированных бизнесменов и олигархов велась последовательная борьба. В отношении тех, кто об этом (о борьбе с коррупцией. - Ред.) высказывался раньше, существовало большое недоверие", - говорит постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер (Michael Gahler).
Аналитик берлинского фонда "Наука и политика" (SWP) Сюзан Стюарт (Susan Stewart) полагает, что люди в Украине хотят благополучия, борьбы с коррупцией, освобождения Донбасса - но всего этого за время президентства Порошенко они не получили. В то же время Стюарт не думает, что Зеленского выбрали из-за того, что он может идти "в сторону России", вероятнее как раз то, что украинцы хотят перемен, которые не обеспечил Порошенко. При этом Владимир Зеленский окажется под большим давлением - ему надо показать, что он не настроен пророссийски, что он, особенно в свете своего происхождения, способен противостоять, если начнется давление со стороны РФ.
Отвечая на вопрос о причинах победы Зеленского, Ана Гомес, португальский депутат Европарламента, работавшая на выборах наблюдателем, также указывает "пресыщение" коррупцией, которая ассоциируется у жителей страны с олигархами. А Петр Порошенко "продолжал бы удерживать при власти тех же олигархов", - считает Гомес.
Победа Зеленского, с точки зрения директора берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Гвендолин Зассе (Gwendolyn Sasse), демонстрирует, с одной стороны, тот факт, что очевидное большинство украинцев демократическим путем не переизбрало того президента, который "не соответствовал их представлениям". С другой стороны - что со времен Евромайдана в Украине не удалось так реформировать политическую систему, чтобы на самом верху оказался воплощающий надежды кандидат с политическим опытом. Вместо этого украинское население - осознанно или неосознанно - согласились на риск выбрать кандидата без конкретной программы.
В других европейских странах, указывает Зассе, также зафиксирован целый ряд побед на выборах популистов и политически неопытных кандидатов, однако для Украины, как для страны, находящейся в стадии системных реформ и в состоянии войны, подобный выбор потенциально имеет еще большее значение.
Задачи Зеленского как президента
Вместе с тем перед Владимиром Зеленским стоят очень трудные задачи. У нового президента есть два обязательства перед гражданами Украины: попытаться прекратить войну, продолжающуюся из-за агрессии России, и покончить с коррупцией, считает Ана Гомес. "Все знают, что за спиной у Зеленского - господин Коломойский. Посмотрим, как Зеленский выполнит свое обещание - освободиться от олигархической системы, посмотрим, что он предложит. Однако он, по крайней мере, дал людям надежду", - говорит депутат Европарламента.
Моральная легитимность победы Зеленского не должна ставиться под сомнение, поскольку он выиграл и на юго-востоке страны, и на западе, указывает Гвендолин Зассе. "Его победа отображает неоправданные надежды Евромайдана, однако это не вотум недоверия Евромайдану", - говорит эксперт. Она также отмечает главное, чем пока характеризуются ожидания от Зеленского: неизвестность. "Что значит победа Зеленского для минского мирного процесса, как и для ряда других важных тем украинской политики, пока неизвестно", - говорит Зассе.
В результате голосования, подчеркивает Михаэль Галер, не было высказано желания каким-либо образом изменить внешнеполитический курс страны. Все кандидаты высказывались за дальнейшую европейскую ориентацию Украины. "С одной стороны, новый президент Украины должен будет продолжать реформы с того момента, где остановился предыдущий глава государства, а с другой - проводить значительно более последовательный курс", - говорит Галер.
"Украинцы выдали Владимиру Зеленскому очень большой кредит доверия, и я надеюсь, что ему удастся оправдать это доверие", - полагает глава делегации Европарламента на выборах в Украине Ребекка Хармс (Rebecca Harms). Михаэль Галер настроен чуть более скептически. "Медовый месяц Зеленского долго не продлится, потому что проблемы остаются те же", - полагает эксперт. Он также считает уже ставшее известным высказывание Зеленского "Посмотрите на нас, все возможно" своего рода "вызовом старым постсоветским структурам, в особенности Путину".
Владимир Зеленский и Германия
Поражение Порошенко означает перестройку внешней политики Германии, считает Сюзан Стюарт. "С Порошенко удалось наладить сотрудничество, это хорошо работало - не только с германской, но и с украинской стороны. А у Зеленского нет опыта, и как устроено сотрудничество с Германией и ЕС, он не знает", - указывает Стюарт.
Гвендолин Зассе напоминает, что правительство Германии в последние годы принимало "самое деятельное участие" в проведении реформ в Украине и в минском мирном процессе. "В этом смысле поражение Порошенко ничего не изменит - многие из проектов и реформ не привязаны к личности президента страны", - отмечает Зассе. Однако то, что канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) перед вторым туром приняла в Берлине только Порошенко, а Зеленского не пригласила, говорит о "предпочтениях правительства", даже если об "эре Порошенко иллюзий уже не оставалось". "Сейчас будут предприниматься попытки понять, какие позиции занимает Зеленский и с кем из его команды можно будет конструктивно сотрудничать", - резюмирует Зассе.
Прозрачные выборы в Украине
К самим выборам у экспертов особых претензий нет. Ана Гомес назвала выборный процесс "прозрачным". "Украинские граждане хорошо знали, что они делают", - сказала она.
На уровень демократизации украинской политической элиты обратила внимание и Ребекка Хармс: "Меня очень впечатлило то, что Петр Порошенко спустя очень короткое время после закрытия избирательных участков поздравил победителя и признал результат выборов. Произвело впечатление и то, что Порошенко сделал большой комплимент гражданам Украины, подчеркнув, насколько важно, что Украина организовала демократические и свободные выборы, хотя страна находится в тяжелой ситуации из-за российской агрессии".
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