 ″Украинцы устали от коррупции″ - немецкие эксперты о выборах в Украине | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 22.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

"Украинцы устали от коррупции" - немецкие эксперты о выборах в Украине

Эксперты полагают, что граждане Украины не переизбрали Петра Порошенко во многом из-за усталости от коррупции. Однако победа Зеленского не означает, что Украина отвернется от евроинтеграции.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский

Избранный президент Украины Владимир Зеленский

Почти все эксперты, с которыми беседовали корреспонденты DW, сошлись во мнении, что избрание президентом Украины Владимира Зеленского означает разочарованность жителей страны недостаточной борьбой с коррупцией, которую декларировал предшественник Зеленского, Петр Порошенко. Недовольство украинцев вызывает и в целом ход реформ.

"Мне кажется, победа Зеленского стала ясным сигналом избирателей, что они хотели бы более энергичного продвижения процесса реформ и что борьба с коррупцией не воспринималась Петром Порошенко так, как надеялись после Майдана. У народа не было ощущения, что против коррумпированных бизнесменов и олигархов велась последовательная борьба. В отношении тех, кто об этом (о борьбе с коррупцией. - Ред.) высказывался раньше, существовало большое недоверие", - говорит постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер (Michael Gahler).

Аналитик берлинского фонда "Наука и политика" (SWP) Сюзан Стюарт (Susan Stewart) полагает, что люди в Украине хотят благополучия, борьбы с коррупцией, освобождения Донбасса - но всего этого за время президентства Порошенко они не получили. В то же время Стюарт не думает, что Зеленского выбрали из-за того, что он может идти "в сторону России", вероятнее как раз то, что украинцы хотят перемен, которые не обеспечил Порошенко. При этом Владимир Зеленский окажется под большим давлением - ему надо показать, что он не настроен пророссийски, что он, особенно в свете своего происхождения, способен противостоять, если начнется давление со стороны РФ.

Аналитик берлинского фонда Наука и политика (SWP) Сюзан Стюарт

Аналитик берлинского фонда "Наука и политика" (SWP) Сюзан Стюарт

Отвечая на вопрос о причинах победы Зеленского, Ана Гомес, португальский депутат Европарламента, работавшая на выборах наблюдателем, также указывает "пресыщение" коррупцией, которая ассоциируется у жителей страны с олигархами. А Петр Порошенко "продолжал бы удерживать при власти тех же олигархов", - считает Гомес.

Победа Зеленского, с точки зрения директора берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Гвендолин Зассе (Gwendolyn Sasse), демонстрирует, с одной стороны, тот факт, что очевидное большинство украинцев демократическим путем не переизбрало того президента, который "не соответствовал их представлениям". С другой стороны  - что со времен Евромайдана в Украине не удалось так реформировать политическую систему, чтобы на самом верху оказался воплощающий надежды кандидат с политическим опытом. Вместо этого украинское население - осознанно или неосознанно - согласились на риск выбрать кандидата без конкретной программы.

Директор Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Гвендолин Зассе

Директор Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Гвендолин Зассе

В других европейских странах, указывает Зассе, также зафиксирован целый ряд побед на выборах популистов и политически неопытных кандидатов, однако для Украины, как для страны, находящейся в стадии системных реформ и в состоянии войны, подобный выбор потенциально имеет еще большее значение.

Задачи Зеленского как президента

Вместе с тем перед Владимиром Зеленским стоят очень трудные задачи. У нового президента есть два обязательства перед гражданами Украины: попытаться прекратить войну, продолжающуюся из-за агрессии России, и покончить с коррупцией, считает Ана Гомес. "Все знают, что за спиной у Зеленского - господин Коломойский. Посмотрим, как Зеленский выполнит свое обещание - освободиться от олигархической системы, посмотрим, что он предложит. Однако он, по крайней мере, дал людям надежду", - говорит депутат Европарламента.

Моральная легитимность победы Зеленского не должна ставиться под сомнение, поскольку он выиграл и на юго-востоке страны, и на западе, указывает Гвендолин Зассе. "Его победа отображает неоправданные надежды Евромайдана, однако это не вотум недоверия Евромайдану", - говорит эксперт. Она также отмечает главное, чем пока характеризуются ожидания от Зеленского: неизвестность. "Что значит победа Зеленского для минского мирного процесса, как и для ряда других важных тем украинской политики, пока неизвестно", - говорит Зассе.

Депутат Европарламента, эксперт по Украине Михаэль Галер

Депутат Европарламента, эксперт по Украине Михаэль Галер

В результате голосования, подчеркивает Михаэль Галер, не было высказано желания каким-либо образом изменить внешнеполитический курс страны. Все кандидаты высказывались за дальнейшую европейскую ориентацию Украины. "С одной стороны, новый президент Украины должен будет продолжать реформы с того момента, где остановился предыдущий глава государства, а с другой - проводить значительно более последовательный курс", - говорит Галер.

"Украинцы выдали Владимиру Зеленскому очень большой кредит доверия, и я надеюсь, что ему удастся оправдать это доверие", - полагает глава делегации Европарламента на выборах в Украине Ребекка Хармс (Rebecca Harms). Михаэль Галер настроен чуть более скептически. "Медовый месяц Зеленского долго не продлится, потому что проблемы остаются те же", - полагает эксперт. Он также считает уже ставшее известным высказывание Зеленского "Посмотрите на нас, все возможно" своего рода "вызовом старым постсоветским структурам, в особенности Путину".

Владимир Зеленский и Германия

Поражение Порошенко означает перестройку внешней политики Германии, считает Сюзан Стюарт. "С Порошенко удалось наладить сотрудничество, это хорошо работало - не только с германской, но и с украинской стороны. А у Зеленского нет опыта, и как устроено сотрудничество с Германией и ЕС, он не знает", - указывает Стюарт.

Контекст

Впервые в истории Украины страной будет руководить несистемный политик. От действий Зеленского будет зависеть не только его политическая судьба, но и будущее страны, пишет Сергей Руденко. (22.04.2019)

Несмотря на поражение на президентских выборах, Петр Порошенко останется в политике. В его штабе анализируют ошибки и уже начали подготовку к парламентским выборам. Репортаж DW. (22.04.2019)

Зеленскому легко далась победа на выборах президента Украины. Украинцы хотят перезагрузки. Она не лишена рисков. Но эти выборы - ясный демократический сигнал, считает Бернд Йоханн. (22.04.2019)

Депутат Верховной рады, журналист Мустафа Найем, c чьего твита с призывом выйти на Майдан в ноябре 2013 года началась Революция достоинства, объяснил DW, как изменилась с тех пор Украина. (22.11.2018)

Гвендолин Зассе напоминает, что правительство Германии в последние годы принимало "самое деятельное участие" в проведении реформ в Украине и в минском мирном процессе. "В этом смысле поражение Порошенко ничего не изменит - многие из проектов и реформ не привязаны к личности президента страны", - отмечает Зассе. Однако то, что канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) перед вторым туром приняла в Берлине только Порошенко, а Зеленского не пригласила, говорит о "предпочтениях правительства", даже если об "эре Порошенко иллюзий уже не оставалось". "Сейчас будут предприниматься попытки понять, какие позиции занимает Зеленский и с кем из его команды можно будет конструктивно сотрудничать", - резюмирует Зассе.

Прозрачные выборы в Украине

К самим выборам у экспертов особых претензий нет. Ана Гомес назвала выборный процесс "прозрачным". "Украинские граждане хорошо знали, что они делают", - сказала она.

На уровень демократизации украинской политической элиты обратила внимание и Ребекка Хармс: "Меня очень впечатлило то, что Петр Порошенко спустя очень короткое время после закрытия избирательных участков поздравил победителя и признал результат выборов. Произвело впечатление и то, что Порошенко сделал большой комплимент гражданам Украины, подчеркнув, насколько важно, что Украина организовала демократические и свободные выборы, хотя страна находится в тяжелой ситуации из-за российской агрессии".

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

  • Владимир Зеленский во время съемок телесериала

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Шоумен

    В популярном телесериале "Слуга народа" Владимир Зеленский (на фото - во время съемок) играет учителя истории, который становится президентом Украины. Сейчас он, судя по итогам выборов главы государства, прошедших 21 апреля, станет настоящим президентом. Комик и телепродюсер Зеленский известен по всей стране. В ходе избирательной кампании он называл себя клоуном. Каким он будет президентом?

  • Рональд Рейган в одном из фильмов с его участием

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Звезда Голливуда

    Вы его здесь узнали? Это Рональд Рейган, президент США в 1981-89 годы. На заре карьеры он был известным актером (на фото - в фильме "Королева гор"). Но Рейган не стал президентом, сойдя со съемочной площадки. В 1967-75 годах он был губернатором Калифорнии. В избирательной кампании республиканца-Рейгана поддержали такие великие голливудские деятели, как актер Джон Уэйн и режиссер Уолт Дисней.

  • Музыкант Майкл Мартейи

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Экстравагантный

    Под псевдонимом "сладкий Микки" музыкант Мишель Мартейи стал знаменитым в 1980-х годах. Он прославился яркими нарядами, а так же экстравагантными выступлениями на сцене. С 2011 по 2016 годы Мартейи был президентом Гаити, руководил восстановительными работами на острове после разрушительного землетрясения 2010 года. Многое из восстановленного через 6 лет вновь разрушил ураган "Мэтью".

  • Игнаций Ян Падеревский

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Виртуоз

    Небольшой экскурс в историю: сразу по окончании Первой мировой войны талантливый пианист и композитор Игнаций Ян Падеревский был назначен премьер-министром и министром иностранных дел восстановившей свою государственность Польши. В качестве премьера он от имени Варшавы подписал Версальский мирный договор. Менее чем через год Падеревский подал в отставку, позднее еще не раз возвращался в политику.

  • Имран Хан

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Чемпион мира

    Как игрок в крикет нынешний премьер-министр Пакистана Имран Хан добился огромных успехов: в 1992 году национальная команда, капитаном которой был Хан (на фото - с флагом), стала чемпионом мира. А уже в 1996 году он основал партию и дважды был депутатом парламента. В 2018 году его "Движение за справедливость" успешно выступило на парламентских выборах, и Хан был избран премьер-министром.

  • Футболист Джордж Веа

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Кудесник мяча

    Завидные спортивные успехи и в активе либерийца Джорджа Веа, в прошлом - форварда ряда ведущих европейских клубов. В 1995 году он добился уникального результата - стал первым и пока единственным африканцем, которого ФИФА назвала лучшим футболистом года. В 2005 году Веа попытался стать президентом Либерии, но проиграл выборы. Однако в конце 2017 года ему удалось занять кресло главы государства.

  • Сильвио Берлускони поет

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Скандалист

    Сильвио Берлускони - не профессиональный политик. Деньги для учебы он зарабатывал как конферансье и певец на круизных лайнерах. Позже Берлускони, карьеру которого сопровождали разные скандалы, стал миллиардером, заработав деньги в строительном и медийном бизнесе. Его партия "Вперед, Италия" взяла власть в 1994 году. Тогда же начался первый из четырех сроков Берлускони на посту премьера.

  • Рэпер Роберт Киагулани

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Надежда молодежи

    Рэпер Боби Уайн еще не президент, но, видимо, хочет им стать в 2021 году. Под настоящим именем Роберт Киагулани он с 2017 года депутат парламента Уганды. Его сторонники - преимущественно молодежь, недовольная президентом Мусевени, который занимает этот пост с 1986 года. Уайн, кажется, задел интересы влиятельных лиц: его шофера убили, сам рэпер был арестован и, предположительно, подвергнут пыткам.

    Автор: Ута Штайнвер


Смотреть видео 03:03

Зеленский или Порошенко - какого президента Украины хотели бы видеть в Евросоюзе?

Контекст

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

Не только шоумен Владимир Зеленский пришел в политику без опыта в этой сфере. По всему миру актерам, музыкантам и спортсменам не раз удавалось занять самые высокие госпосты. (02.04.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Зеленский или Порошенко - какого президента Украины хотели бы видеть в Евросоюзе?  

Порошенко vs Зеленский на мечах. Неприступный Рунет. Ария о нефтепроводе – "Заповедник"  

Порошенко или Зеленский: дилемма для жителей Львова  

Также по теме

Ukraine Besuch Angela Merkel bei Petro Poroschenko

Порошенко у Меркель: Берлин не за Зеленского? 12.04.2019

Накануне приезда Порошенко в ФРГ в Берлине отвергли домыслы о попытке Меркель помочь одному из кандидатов в президенты Украины и заверяют в поддержке реформ в Киеве при любом исходе выборов.

Ukraine Präsidentschaftswahl 2019 | Wolodymyr Selenskyj, Kandidat

Как в Берлине оценили успех Зеленского на выборах президента Украины 01.04.2019

Опрошенные DW депутаты бундестага и эксперты называют первый тур выборов президента Украины протестным голосованием. Чего ждать от Владимира Зеленского, если он станет президентом, они не знают.

Fahne Ukraine und EU

Курс на ЕС и НАТО в конституции Украины: в Брюсселе советуют заняться более важным 06.09.2018

Законопроект Петра Порошенко о закреплении в конституции Украины стратегического курса на членство в НАТО и ЕС не вызвал в Брюсселе большого энтузиазма даже среди сторонников евроинтеграции Киева.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Победа Зеленского: что нужно знать о выборах в Украине  

Немецкий политолог: Коломойский - главный вызов Зеленского  

Новым президентом Украины, по данным экзитпола, становится Зеленский  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно