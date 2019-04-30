 Украинцы в ФРГ призвали бундестаг признать голодомор геноцидом | Новости из Германии о Германии | DW | 01.05.2019

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Германия

Украинцы в ФРГ призвали бундестаг признать голодомор геноцидом

На сайте немецкого парламента опубликована петиция украинской общины в Мюнхене. Авторы указывают, что число жертв Голодомора, по независимым подсчетам, составило около 7-10 миллионов человек.

Памятник жертвам голодомора в Киеве

Памятник жертвам голодомора в Киеве

Украинская диаспора в Мюнхене требует признать голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Соответствующая петиция появилась во вторник, 30 апреля, на сайте бундестага.

"Убивать людей - это всегда жестоко. Морить людей голодом до смерти, наверняка относится к самым отвратительным и бесчеловечным преступлениям, которые можно себе представить", - говорится в тексте документа.

При этом авторы петиции указывают на то, что число жертв голодомора, по независимым подсчетам, составило около 7-10 миллионов человек.

 Климкин призывает украинцев по всему миру поддержать петицию 

Комментируя данную новость, министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к украинцам по всему миру с призывом подписать петицию.

Контекст

На Украине прошли мероприятия, посвященные памяти жертв голода и политических репрессий 1930-х годов. Политики не упустили возможности использовать эту трагическую дату в предвыборной кампании. (28.11.2009)

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту геноцида во время Голодомора 1932-1933 годов. Коммунистический режим обвиняется в "убийстве голодом украинцев" и препятствии созданию независимой Украины. (26.05.2009)

"Спасибо мюнхенской общине за инициативу и всем украинцам Германии за ее поддержку. Призываю украинцев в ФРГ поддержать этот призыв - каждый может подписать петицию, а кто знает немецкий язык - присоединиться к ее обсуждению", - написал дипломат на своей странице в соцсети Facebook.

Чтобы петицию рассмотрели депутаты бундестага, активистам необходимо до 27 мая собрать 50 тысяч подписей.

28 ноября 2006 года Верховная рада приняла закон "О Голодоморе 1932-1933 годов на Украине". "Голодомор 1932-1933 годов на Украине является геноцидом украинского народа", - говорится в первой статье принятого законопроекта, согласно которому публичное отрицание голодомора 1932-1933 годов является надругательством над памятью миллионов жертв голодомора и унижением достоинства украинского народа. 

В 2016 году Верховная рада Украины приняла обращение к государствам мира признать голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.

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