Украинский заключенный Балух приговорен в Крыму к 5 годам по новому делу

Суд в аннексированном Россией Крыму в четверг, 5 июля, приговорил находящегося в заключении украинского активиста Владимира Балуха к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 10 тысяч рублей. Балух, объявивший 19 марта 2018 бессрочную голодовку, признан виновным в "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества".

Как сообщает интернет-портал "Крым.Реалии" новое дело возбудили после заявления начальника ИВС в поселке Раздольное Валерия Ткаченко о том, что Балух его избил. Сам активист и его защита заявляют, что это именно Ткаченко напал на него.

Нашли патроны и тротиловые шашки

Владимира Балуха задержали 8 декабря 2016 года сотрудники ФСБ России. Они утверждали, что нашли у него под крышей дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Суд признал его виновным в хранении боеприпасов и приговорил к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы, а также денежному штрафу. Сам Балух своей вины не признает. Он был активистом Евромайдана и считает, что был осужден за свою проукраинскую позицию.

После аннексии полуострова Россией Балух вывесил на своем доме флаг Украины, а на стене повесил табличку с адресом "Улица Героев Небесной сотни, 18" на украинском языке. Балух входит в список 64 украинских политзаключенных, освобождения которых добивается своей голодовкой режиссер Олег Сенцов.

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