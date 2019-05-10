 Украинский блогер Руслан Коцаба отказался от Ахенской премии мира | Новости из Германии о Европе | DW | 22.05.2019

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Европа

Украинский блогер Руслан Коцаба отказался от Ахенской премии мира

Журналист отмежевался от собственных антисемитских высказываний, заявили представители организации, присуждающей премию. Кандидатуру Коцабы выдвинул депутат от Левой партии.

Руслан Коцаба

Руслан Коцаба

Украинский журналист и блогер Руслан Коцаба отказался от Ахенской премии мира. Об этом сообщила  вечером в среду, 22 мая, общественная организация, присуждающая эту награду. По ее словам, Коцаба отмежевался от собственных антисемитских высказываний 2011 года и извинился за них.  "С нашей точки зрения, у людей есть право развиваться и менять свои основополагающие взгляды", - подчеркнула представитель организации Леа Хойзер (Lea Heuser).

Слова блогера на еврейском кладбище вызвали критику в СМИ

52-летний журналист был объявлен лауреатом Ахенской премии мира 8 мая. Его кандидатуру выдвинул депутат германского бундестага от Левой партии Андрей Хунко (Andrej Hunko). Помимо блогера награды были удостоены две германские инициативы по борьбе с ядерным оружием - Initiativkreis gegen Atomwaffen в коммуне Бюхель (земля Тюрингия) - и координаторы кампании "Büchel ist überall! atomwaffenfrei.jetzt".

Присуждение премии Коцабе вызвало волну критики в социальных сетях и СМИ. Поводом для нее стала видеозапись на украинском языке, сделанная 22 июня 2011 года на еврейском кладбище Ивано-Франковска. В ней прозвучали антисемитские высказывания блогера, фрагмент с которыми был вырезан из оригинала видео на платформе YouTube, но сохранился в других источниках. Позднее правление объединения решило отменить решение о награждении Коцабы.

Признан виновным в госизмене, оправдан апелляционным судом

Руслан Коцаба стал широко известен после призывов бойкотировать мобилизацию в Украине. В мае 2016 года блогера признали виновным в государственной измене и препятствовании деятельности вооруженных сил Украины. Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы.

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Коцаба был оправдан апелляционным судом в июле 2016 года. Однако изучение обвинений против него продолжилось в других судах, окончательное решение еще не принято. Новое рассмотрение дела запланировано на июль 2019 года.

Пацифистская премия

Ахенская премия мира, сумма которой составляет 2000 евро, была учреждена в 1988 году представителями разных политических партий, профсоюзов и гражданских инициатив. Ее традиционно вручают 1 сентября - в День борьбы против войн.

Премию присуждают отдельным лицам и организациям, служащим делу мира и взаимопонимания между народами. В числе ее лауреатов - российская организация "Солдатские матери Санкт-Петербурга".

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