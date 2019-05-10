Украинский блогер Руслан Коцаба отказался от Ахенской премии мира

Журналист отмежевался от собственных антисемитских высказываний, заявили представители организации, присуждающей премию. Кандидатуру Коцабы выдвинул депутат от Левой партии.
Украинский журналист и блогер Руслан Коцаба отказался от Ахенской премии мира. Об этом сообщила вечером в среду, 22 мая, общественная организация, присуждающая эту награду. По ее словам, Коцаба отмежевался от собственных антисемитских высказываний 2011 года и извинился за них. "С нашей точки зрения, у людей есть право развиваться и менять свои основополагающие взгляды", - подчеркнула представитель организации Леа Хойзер (Lea Heuser).
Слова блогера на еврейском кладбище вызвали критику в СМИ
52-летний журналист был объявлен лауреатом Ахенской премии мира 8 мая. Его кандидатуру выдвинул депутат германского бундестага от Левой партии Андрей Хунко (Andrej Hunko). Помимо блогера награды были удостоены две германские инициативы по борьбе с ядерным оружием - Initiativkreis gegen Atomwaffen в коммуне Бюхель (земля Тюрингия) - и координаторы кампании "Büchel ist überall! atomwaffenfrei.jetzt".
Присуждение премии Коцабе вызвало волну критики в социальных сетях и СМИ. Поводом для нее стала видеозапись на украинском языке, сделанная 22 июня 2011 года на еврейском кладбище Ивано-Франковска. В ней прозвучали антисемитские высказывания блогера, фрагмент с которыми был вырезан из оригинала видео на платформе YouTube, но сохранился в других источниках. Позднее правление объединения решило отменить решение о награждении Коцабы.
Признан виновным в госизмене, оправдан апелляционным судом
Руслан Коцаба стал широко известен после призывов бойкотировать мобилизацию в Украине. В мае 2016 года блогера признали виновным в государственной измене и препятствовании деятельности вооруженных сил Украины. Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы.
Коцаба был оправдан апелляционным судом в июле 2016 года. Однако изучение обвинений против него продолжилось в других судах, окончательное решение еще не принято. Новое рассмотрение дела запланировано на июль 2019 года.
Пацифистская премия
Ахенская премия мира, сумма которой составляет 2000 евро, была учреждена в 1988 году представителями разных политических партий, профсоюзов и гражданских инициатив. Ее традиционно вручают 1 сентября - в День борьбы против войн.
Премию присуждают отдельным лицам и организациям, служащим делу мира и взаимопонимания между народами. В числе ее лауреатов - российская организация "Солдатские матери Санкт-Петербурга".
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