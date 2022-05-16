 Украинские беженцы в Германии: истории от первого лица | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 23.05.2022

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Украинские беженцы в Германии: истории от первого лица

Более 700 тысяч украинцев бежали в Германию из-за войны. DW поговорила с некоторыми из них.

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