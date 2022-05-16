Украинские беженцы в Германии: истории от первого лица

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Более 700 тысяч украинцев бежали в Германию из-за войны. DW поговорила с некоторыми из них.
У кого сразу есть право на работу в ФРГ, кому сначала требуется подтвердить диплом и что делать, если есть не все документы? DW собрала основную информацию для украинских беженцев.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 23 мая.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 20 мая.
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