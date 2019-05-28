Украинская пастораль, или Возвращение Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство этой страны Михаилу Саакашвили. Экс-губернатор Одесской области решил приехать в Украину. Карикатурист Сергей Елкин умиляется.
Указ Владимира Зеленского о возвращении Саакашвили украинского гражданства опубликован на сайте президента Украины. Как сообщила DW пресс-служба Саакашвили, он вернется в Украину 29 мая рейсом из Варшавы. (28.05.2019)
После окончания съезда грузин-эмигрантов в бельгийском Льеже Михаил Саакашвили в интервью DW рассказал о перспективах возвращения в Грузию и о том, чем опасен для Украины Петр Порошенко. (11.02.2019)