 Украинская группа Kazka отказалась поехать на ″Евровидение″ | Новости из Германии об Украине | DW | 27.02.2019

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Украина

Украинская группа Kazka отказалась поехать на "Евровидение"

От участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2019" отказался уже третий претендент от Украины. Причиной отказа могла стать профессиональная солидарность.

Солистка группы Kazka

Солистка группы Kazka

Украинская группа Kazka, занявшая третье место на национальном отборе, отказалась представлять Украину на "Евровидении" в 2019 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду, 27 февраля, на странице группы в Instagram.

"Мы хотим и имели бы честь представлять Украину на "Евровидении". Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени. Мы за этим шли на нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой", - заявили представители группы. Они указали, что хотят объединять людей, а не сеять раздор, поэтому группа не приняла предложение Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) выступать на международном конкурсе.​ В то же время исполнители отметили, что намерены представлять Украину в следующем году, если их выберут.

Maruv и Freedom-jazz girls band отказались от Евровидения

Контекст

Произошедшее с Maruv после победы в украинском отборе на "Евровидение" будет иметь последствия. Зрители чувствуют себя обманутыми, а у Кремля есть новый повод для пропаганды, пишет Сергей Руденко. (26.02.2019)

Национальная общественная телерадиокомпания Украины не подписала договор с певицей Maruv об участии в "Евровидении", сославшись на политизацию и разногласия с исполнительницей. (25.02.2019)

Первое место в национальном отборе заняла певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv. Однако после ее победы Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) взяла время для принятия решения о ее участии, поскольку организаторов смущала концертная деятельность артистки в России.Затем журналистам сообщили, что НОТУ и певица не смогли договориться об условиях участия Maruv в конкурсе, в частности, они не нашли общего решения относительно "миссии представителя Украины на "Евровидении". В конечном итоге, певица сама отказалась представлять Украину на конкурсе, заявив, что не намерена выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на Евровидении в промо-акции политиков.

Позднее группа Freedom-jazz girls band, занявшая второе место в ходе национального отбора, по словам исполнителей, "получила звонок от НОТУ", однако в сложившейся ситуации также ответила отказом на предложение выступить на "Евровидении".

Член правления НОТУ Александра Кольцова заявила, что Киев может полностью отказаться от участия в песенном конкурсе "Евровидение-2019".

В 2019 году "Евровидение" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
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    Автор: Ефим Шуман


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Ссылки в интернете

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