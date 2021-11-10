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Украина

Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy holds a press-marathon at a food market in Kiev, Ukraine October 10, 2019. REUTERS/Gleb Garanich

Комментарий: Зеленский начал войну за "телевизор" в Украине 10.11.2021

Глава украинского государства решил лишить олигархов контроля над СМИ. Зеленский, мечтающий о втором президентском сроке, хочет сам контролировать медиа-пространство страны, считает журналист Сергей Руденко.
1 Press Photographer wearing press sign, covering the Revolt of the yellow vests (gilets jaunes) movement, Violence has occurred in the streets of Paris, Clashes broke out between Yellow Vest protesters and French Anti-riot police using tear gas, stun grenades and rubber bullets LDP, Several reporters and photographers were the targets of verbal and physical violence by both side Police and yellow vest protesters while covering the protests in various parts of France, the protest its began on November 17th against the policy of President Emmanuel Macron asking for more democracy and for the RIC (Citizens Initiated Referendum). The rise of taxes against President Macron and his Government and their demand of his resignation. Paris. France. May 1, 2019. Photo by Alfred Yaghobzadeh/ABACAPRESS.COM

От каналов Порошенко до Kyiv Post. Что происходит на медиарынке Украины 10.11.2021

Сразу несколько событий и резких изменений на украинском медийном поле заставили наблюдателей говорить о тревожных сигналах для свободы слова в стране. DW разбиралась, что за этим стоит.
This handout satellite image released by Maxar Technologies and taken on November 1, 2021 shows a view of armored units and support equipment amid the presence of a large ground forces deployment on the northern edge of the town of Yelnya, Smolensk Oblast, Russia. - The Pentagon is monitoring the Ukraine region closely amid reports of a new buildup of Russian troops on the country's border, Pentagon spokesman John Kirby said on November 1. (Photo by Handout / Satellite image ©2021 Maxar Technologies / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Satellite image ©2021 Maxar Technologies - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED / THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED

Война нервов. Аналитики о стягивании войск России к границе с Украиной 04.11.2021

Украинское Минобороны заявляет о концентрации около 90 тысяч российских военных вблизи границы с Украиной. Есть ли угроза обострения ситуации и как ее оценивают западные эксперты?
24.06.2014*** Eine ukrainische Flagge weht am 24.06.2014 vor dem Regierungsgebäude in Kiew, Ukraine. Foto: Daniel Naupold/dpa | Verwendung weltweit picture alliance/dpa/D. Naupold

Новые лица в правительстве Украины. Кого заменили в Киеве? 04.11.2021

В украинском правительстве в очередной раз произошла ротация. На смену пяти министрам пришли четверо новых. Кому пришлось уступить свое министерское кресло и почему?
Wahlkampf in Charkiw in der Ostukraine. Stills von DW-Video. Ort: Charkiw Datum: Oktober 2021

Выборы в Харькове: за кресло мэра борются "друзья Кернеса" 30.10.2021

31 октября в Харькове пройдут внеочередные выборы мэра. Избирателям, трижды выбиравшим на этот пост Геннадия Кернеса, придется сделать выбор между его "друзьями". Репортаж DW.
Standbilder aus DW-Interview, ukrainischer Kinderarzt Eugen Komarowsky.

Доктор Комаровский: Надо сделать так, чтобы не вакцинироваться было стыдно и дорого 29.10.2021

Как убедить людей в необходимости прививки от коронавируса и какими двумя способами можно спасти тысячи жизней в разгар пандемии? Интервью DW c врачом-педиатром и телеведущим Евгением Комаровским.
ISTANBUL, TURKEY - SEPTEMBER 23: The 'Armed Bayraktar TB2' Unmanned Aerial Vehicle (UAV) is seen performing demonstration flight during the 'Teknofest Istanbul' Aerospace and Technology Festival in Istanbul, Turkey on September 23, 2018. Teknofest Istanbul is being organized by the Turkey Technology Team Foundation (T3) and the Istanbul Metropolitan Municipality to promote and to showcase Turkey's rapid advance in technology on September 20-23 at the cityÄôs new airport. Emrah Yorulmaz / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Разбор полета турецкого беспилотника в Донбассе: кто и что нарушил? 28.10.2021

Первое боевое применение Украиной беспилотника "Байрактар" в Донбассе вызвало множество комментариев по всему миру - в том числе в Берлине. DW поговорила с экспертами.
Ukrainian President Volodymyr Zelensky and the German Chancellor (not in picture) give statements ahead of talks at the Chancellery in Berlin on July 12, 2021. (Photo by STEFANIE LOOS / POOL / AFP) (Photo by STEFANIE LOOS/POOL/AFP via Getty Images)

Станет ли Украина жесткой президентской республикой? 28.10.2021

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что страна должна быть президентской республикой, а ее глава - решать все процессы. DW спросила у экспертов, указывает ли это заявление на движение к авторитаризму.
FILE - In this Friday April 4, 2014 file photo, a spiraling torque from the second century A.D., is displayed as part of the exhibit called The Crimea - Gold and Secrets of the Black Sea, at Allard Pierson historical museum in Amsterdam. A Dutch appeals court rules Tuesday Oct. 26, 2021, on ownership of a trove of Crimean historical artifacts that were loaned to an Amsterdam museum shortly before Russia annexed the region. A lower court ruled in 2016 that the treasures should be handed to the Ukrainian government. (AP Photo/Peter Dejong, file)

"Скифское золото": суд решил, но споры продолжаются 27.10.2021

Апелляционный суд Амстердама решил, что коллекция "скифского золота" из музеев аннексированного Крыма должна быть возвращена Украине. В Киеве торжествуют. Крымские музеи готовят кассацию.
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy attends a business meeting during his working visit in the town of Khmelnitsky, central Ukraine, Wednesday, June 3, 2020. (Ukrainian Presidential Press Office via AP) |

Комментарий: Полсрока Зеленского - упущенный шанс и жажда власти 27.10.2021

Зеленский не использовал шанс быть непохожим на постсоветских лидеров. Культ его личности в "Слуге народа" и разделение политиков на "своих" и "чужих" ставит президента Украины в один ряд с Путиным и Лукашенко.
A man wearing a face mask walks past a pharmacy in the center of the Ukrainian capital of Kiev on April 27, 2020, amid the COVID-19 coronavirus pandemic. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP) (Photo by SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images)

Фейковые COVID-сертификаты в Украине: покупатель "заплатит трижды" 26.10.2021

Подделка сертификатов вакцинации от COVID-19 в Украине набирает обороты - несмотря на усилия правоохранителей. Теперь они обещают наказывать не только продавцов, но и покупателей подделок.
file - A woman watches TV showing Russian President Vladimir Putin speaking about the situation in Ukraine in Moscow, Russia, 04 March 2014. Vladimir Putin met with journalists at his Novo-Ogaryovo residence outside Moscow to explain his position on the Ukrainian events, saying that he sees no need to send Russian troops to Ukraine now, calling it a 'last resort.' EPA/YURI KOCHETKOV/dpa (zu dpa Vergiftete Kommunikation: EU bereitet sich auf Informationskrieg vor vom 19.03.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Одолеет ли глоссарий от СНБО Украины российскую пропаганду? 25.10.2021

Совет нацбезопасноcти Украины подготовил список терминов, с помощью которых рекомендует госслужащим и СМИ бороться с российской пропагандой. Насколько эффективен этот шаг, DW спросила у экспертов.
26.2.2020, Chelyabinsk, Russland, The logo of the Nord Stream 2 gas pipeline project is seen on a pipe at the Chelyabinsk pipe rolling plant in Chelyabinsk, Russia, February 26, 2020. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Украина и сертификация "Северного потока - 2": участие возможно? 25.10.2021

"Нафтогаз" и оператор ГТС Украины подали заявки на участие в сертификации "Северного потока-2" в качестве третьей стороны. В Германии их изучают. Что следует знать об этой процедуре, - у DW.
6543426 13.05.2021 Ukrainian lawmaker from the Opposition Platform - For Life party, Viktor Medvedchuk suspected of treason and embezzlement of national resources in Crimea attends a hearing at Kiev's Pecherskyi Court, Ukraine. Stringer / Sputnik

Угольное дело Медведчука: "терроризм" или "все легально"? 15.10.2021

В Украине старые схемы покупки угля стали поводом для обвинений оппозиционера Медведчука в госизмене и пособничестве терроризму. Депутат утверждает, что все было легально. DW изучила детали дела.
Елизавета Ясько: Вернуть Саакашвили в Украину - вопрос чести для Киева

Елизавета Ясько: Вернуть Саакашвили в Украину - вопрос чести для Киева 14.10.2021

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме в Рустави, посетила депутат Рады Елизавета Ясько, у которой с ним близкие отношения. Впечатлениями от встречи Ясько поделилась с DW.
STYLELOCATIONUkrainian soldiers conduct urban operations, during exercise Rapid Trident 2021 September 22, 2021 in Lviv, Ukraine. Soldiers from 15 nations participate in the combined exercise for urban warfare. (Credit Image: Â© Ssgt. David Carnahan/Us Army/Planet Pix via ZUMA Press Wire

Военная миссия ЕС для Украины: о чем речь и какие перспективы 13.10.2021

В ЕС активно обсуждают просьбу Киева создать военную миссию в Украине. DW объясняет, в чем состоит эта инициатива, как продвигается ее рассмотрение внутри Евросоюза и каковы шансы на ее реализацию.
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