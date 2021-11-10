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Глава украинского государства решил лишить олигархов контроля над СМИ. Зеленский, мечтающий о втором президентском сроке, хочет сам контролировать медиа-пространство страны, считает журналист Сергей Руденко.
Сразу несколько событий и резких изменений на украинском медийном поле заставили наблюдателей говорить о тревожных сигналах для свободы слова в стране. DW разбиралась, что за этим стоит.
Украинское Минобороны заявляет о концентрации около 90 тысяч российских военных вблизи границы с Украиной. Есть ли угроза обострения ситуации и как ее оценивают западные эксперты?
В украинском правительстве в очередной раз произошла ротация. На смену пяти министрам пришли четверо новых. Кому пришлось уступить свое министерское кресло и почему?
31 октября в Харькове пройдут внеочередные выборы мэра. Избирателям, трижды выбиравшим на этот пост Геннадия Кернеса, придется сделать выбор между его "друзьями". Репортаж DW.
Как убедить людей в необходимости прививки от коронавируса и какими двумя способами можно спасти тысячи жизней в разгар пандемии? Интервью DW c врачом-педиатром и телеведущим Евгением Комаровским.
Первое боевое применение Украиной беспилотника "Байрактар" в Донбассе вызвало множество комментариев по всему миру - в том числе в Берлине. DW поговорила с экспертами.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что страна должна быть президентской республикой, а ее глава - решать все процессы. DW спросила у экспертов, указывает ли это заявление на движение к авторитаризму.
Апелляционный суд Амстердама решил, что коллекция "скифского золота" из музеев аннексированного Крыма должна быть возвращена Украине. В Киеве торжествуют. Крымские музеи готовят кассацию.
Зеленский не использовал шанс быть непохожим на постсоветских лидеров. Культ его личности в "Слуге народа" и разделение политиков на "своих" и "чужих" ставит президента Украины в один ряд с Путиным и Лукашенко.
Подделка сертификатов вакцинации от COVID-19 в Украине набирает обороты - несмотря на усилия правоохранителей. Теперь они обещают наказывать не только продавцов, но и покупателей подделок.
Совет нацбезопасноcти Украины подготовил список терминов, с помощью которых рекомендует госслужащим и СМИ бороться с российской пропагандой. Насколько эффективен этот шаг, DW спросила у экспертов.
"Нафтогаз" и оператор ГТС Украины подали заявки на участие в сертификации "Северного потока-2" в качестве третьей стороны. В Германии их изучают. Что следует знать об этой процедуре, - у DW.
В Украине старые схемы покупки угля стали поводом для обвинений оппозиционера Медведчука в госизмене и пособничестве терроризму. Депутат утверждает, что все было легально. DW изучила детали дела.
Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме в Рустави, посетила депутат Рады Елизавета Ясько, у которой с ним близкие отношения. Впечатлениями от встречи Ясько поделилась с DW.
В ЕС активно обсуждают просьбу Киева создать военную миссию в Украине. DW объясняет, в чем состоит эта инициатива, как продвигается ее рассмотрение внутри Евросоюза и каковы шансы на ее реализацию.
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