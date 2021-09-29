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Украина передала США список самых экстренных военных нужд, заявил в интервью DW глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Киев обеспокоен лишь частичным отводом российских войск. При этом, как отметил министр, Украина не рассчитывает на поддержку войск НАТО в случае эскалации конфликта.
Кремль игнорирует призывы Запада не стягивать войска к границе Украины и в Крым. По мнению экспертов, хотя в США и ЕС и раздаются голоса с требованием новых санкций, лишь разговоры о них Москву, судя по всему, не пугают.