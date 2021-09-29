Запад боится новой войны на востоке Украины с участием России, но боится ли Кремль угроз Запада?

Кремль игнорирует призывы Запада не стягивать войска к границе Украины и в Крым. По мнению экспертов, хотя в США и ЕС и раздаются голоса с требованием новых санкций, лишь разговоры о них Москву, судя по всему, не пугают.