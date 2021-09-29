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Украина

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Украина".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

25/09/2021*** London*** Boxen: Weltmeisterschaft im Schwergewicht, Joshua (Großbritannien) - Usyk (Ukraine): Oleksandr Usyk feiert seinen einstimmigen Sieg über Anthony Joshua. +++ dpa-Bildfunk +++

Как победа боксера Усика стала ударом по болевой точке Киева 29.09.2021

"Пояса едут домой", - сказал чемпион мира по боксу Александр Усик после своей победы. Но пока он собирается на родину в аннексированный Крым, Украина спорит, как к этому относиться.
19.07.2021 | A five-ring Olympic emblem is put at Odori Park in Sapporo City, Hokkaido Prefecture on July 19, 2021. Odori Park is a competition venue for marathon and racewalking. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

На сайте Олимпиады убрали границу между Крымом и остальной Украиной 23.07.2021

Ошибку на официальном сайте Олимпиады-2020 заметили 22 июля. После этого МИД Украины поручил посольствам страны в Швейцарии и Японии "разобраться" с ней.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** 08.04.21 *** FILE PHOTO: Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists during his working trip in Donbass region, Ukraine April 8, 2021. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY/File Photo

Немецкий публицист: Войну в Донбассе может остановить Китай 24.05.2021

Публицист Винфрид Шнайдер-Детерс, автор вышедшей в ФРГ книги о новейшей истории Украины, рассказал DW о белых пятнах, целях Путина в Донбассе и о том, как войну может остановить КНР.
29.07.2015 ***** epa04865044 A member of the Security Service of Ukraine (SBU) stands next to a screen showing alleged captured Russian officer Vladimir Starkov, during a news conference in Kiev, Ukraine, 29 July 2015. During a joint press conference the Head of the Security Service of Ukraine (SBU) Vasiliy Hrytsak and the Head of the State Border Service of Ukraine Viktor Nazarenko informed the media about recent arrest in eastern Ukraine, as they claim, one Russian army officer. At night on 25 July the Ukrainian border guards captured a truck with ammunition at the Berezove checkpoint in eastern Ukraine with two men in military uniforms. One of this men is Vladimir Starkov who is an officer of Russian army, according to the Head of the Security Service of Ukraine (SBU) Vasiliy Hrytsak. EPA/ROMAN PILIPEY Copyright: picture-alliance/epa/R. Pilipey

Подозреваемый в госизмене депутат Рады Козак объявлен в розыск 20.05.2021

Следствие считает, что кум Путина Медведчук в 2020 году передал находившемуся в России депутату его партии Козаку сведения о расположении секретного подразделения Вооруженных сил Украины.

Какое оружие Киев попросил у США, вступится ли НАТО за Украину и вернет ли Зеленский Крым и Донбасс? (17.05.2021) 17.05.2021

Украина передала США список самых экстренных военных нужд, заявил в интервью DW глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Киев обеспокоен лишь частичным отводом российских войск. При этом, как отметил министр, Украина не рассчитывает на поддержку войск НАТО в случае эскалации конфликта.
This handout photo taken from a video released on Friday, April 23, 2021 by Russian Defense Ministry Press Service shows, Russian military's armored vehicles roll into landing vessels after drills in Crimea. Russian Defense Minister Sergei Shoigu on Thursday ordered troops back to their permanent bases after a massive military buildup that caused Ukrainian and Western concerns. (Russian Defense Ministry Press Service via AP)

США призвали Россию вернуть "полный контроль" над Крымом 09.05.2021

В посольстве США в Киеве подчеркивают, что "Крым - это Украина". Заявление размещено после визита госсекретаря Блинкена в украинскую столицу.

This handout photo taken from a video released on Thursday, April 22, 2021 by Russian Defense Ministry Press Service shows, Russian troops disembark from a landing boat during drills in Crimea. The Russian military is conducting massive drills in Crimea involving dozens of navy ships and thousands of troops in a show of force amid tensions with Ukraine. The maneuvers were described as the largest since Russia annexed Ukraine's Black Sea peninsula in 2014 and threw its weight behind separatist insurgents in eastern Ukraine. (Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service via AP)

Россия закрыла часть Черного моря для иностранных кораблей 24.04.2021

Решение Минобороны России об ограничениях судоходства у Крыма вызвало беспокойство на Западе и в Украине.
ASTRAKHAN REGION, RUSSIA - SEPTEMBER 25, 2020*** Russia s Defence Minister Sergei Shoigu attends the Kavkaz-2020 Caucasus 2020 military drills at the Kapustin Yar training ground. Military units from Armenia, Belarus, China, Myanmar, and Pakistan take part in the drills. Mikhail Klimentyev/Russian Presidential Press and Information Office/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0E85C4

Россия объявила об отводе войск от границы с Украиной 22.04.2021

Военные учения на юге России прошли успешно, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он сообщил, что возвращение войск в пункты постоянной дислокации начнется уже 23 апреля.

Запад боится новой войны на востоке Украины с участием России, но боится ли Кремль угроз Запада? 13.04.2021

Кремль игнорирует призывы Запада не стягивать войска к границе Украины и в Крым. По мнению экспертов, хотя в США и ЕС и раздаются голоса с требованием новых санкций, лишь разговоры о них Москву, судя по всему, не пугают.
25.12.2019 *** People celebrate the arrival of the train from Russia in Sevastopol, Crimea, after it crossed a bridge linking Russia and the Crimean peninsula on Wednesday, Dec. 25, 2019. Ukrainian officials opened a criminal probe Wednesday after a passenger train from Russia arrived in Crimea via a new Russian-built bridge, arguing that the train illegally carried people across the Ukrainian border. (AP Photo) |

Украина приняла стратегию деоккупации Крыма. В чем она состоит? 26.03.2021

Киев считает утвержденную стратегию деоккупации Крыма историческим документом. Однако не все украинские эксперты разделяют это мнение.
SIMFEROPOL, CRIMEA, RUSSIA - OCTOBER 17, 2020: A view of the dried out bottom of the Simferopol Reservoir going low due to a drought. On September 7, 2020, the third stage of water supply limitations started in Simferopol and 39 locations of Simferopol and Bakhchisaray Districts amid the shallowing of three reservoirs, the Ayanskoe, the Partizanskoye, and the Simferopolskoye. The areas are supplied with drinking water in the morning and in the evening according to a schedule. On September 23, a water supply schedule was also implemented in Alushta, the villages of Partenit and Maly Mayak due to the shallowing of the Izobilnenskoye reservoir. Alexei Pavlishak/TASS

Комментарий: Крым застрял в "депрессионной воронке" 19.03.2021

Россия как губку выжимает Крым, добывая пресную воду. Строительство моста не было ни самым сложным, ни даже самым дорогим проектом, без реализации которого Кремлю не удержать полуостров, констатирует Иван Преображенский.
Europaeischer Gerichtshof fuer Menschenrechte (EGMR) mit den zylindrischen Gebaeuden der Gerichtssaele, Architekt Richard Rogers, Strassburg, Strasbourg, Elsass, Frankreich / European Court of Human Rights building (ECtHR) with the cylindrical buildings of the courtrooms by the architect Richard Rogers, Strasbourg, Alsace, France

Комментарий: Решение ЕСПЧ - первая победа Украины в борьбе за Крым 15.01.2021

Признание ЕСПЧ частично приемлемой жалобы Украины по поводу нарушения Россией прав человека в аннексированном Крыму - важный шаг на пути к деоккупации полуострова, полагает Сергей Руденко.
BRUSSELS, BELGIUM - OCTOBER 06: Ukrainian President Volodymyr Zelensky (L) and European Council President Charles Michel (R) arrive to attend EU-Ukraine Summit in Brussels, Belgium on October 06, 2020. Dursun Aydemir / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Саммит ЕС-Украина: "впечатляющие" реформы и предложение Зеленского 07.10.2020

Первый "живой" саммит с начала пандемии Евросоюз решил провести с Украиной. Как Зеленского встречали в Брюсселе, как оценивают его успехи в реформах и о чем договорились, - в репортаже DW.
30.05.2020 US President Donald Trump returns to the White House, on May 30, 2020, in Washington, DC. - Trump travelled to Kennedy Space Center in Florida to watch the launch of the manned Demo-2 mission to the International Space Station. (Photo by Eric BARADAT / AFP) (Photo by ERIC BARADAT/AFP via Getty Images)

Трамп хочет перенести саммит G7 на осень и позвать Россию 31.05.2020

Саммит G7 в 2020 году планируют перенести на осень. Кроме того, президент США хочет пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Members of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) Observer Mission, Special Monitoring Mission in Ukraine, watch the test flight of the unmanned aerial vehicle Camcopter S-100? along the eastern front line near Ukraine's village of Stepanivka in the Donetsk region, about thirty kilometers from the front line between pro-Russian separatists and the Ukrainian army on March 28, 2018. / AFP PHOTO / Aleksey FILIPPOV (Photo credit should read ALEKSEY FILIPPOV/AFP/Getty Images)

Миссия ОБСЕ в Украине принимает меры против коронавируса 20.03.2020

Мандат мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине продлен еще на год, а ее бюджет увеличен. США призывают Россию дать миссии возможность работать в аннексированном Крыму.
ARCHIV - Blick durch eine Lupe auf das Logo des sozialen Netzwerkes Facebook, aufgenommen am 04.02.2011 in Berlin. (zu dpa Facebook: Russische Drahtzieher kauften Platz für politische Anzeigen vom 06.09.2017) Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Facebook удалил десятки аккаунтов, связанных с российской разведкой 12.02.2020

По заключению соцсети, эти аккаунты использовались для вмешательства в дела Украины. Удалено около 80 аккаунтов в Facebook и 4 в Instagtram.
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