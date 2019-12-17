 Украина разрешит двойное гражданство | Новости из Германии об Украине | DW | 17.12.2019

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Украина

Украина разрешит двойное гражданство

Норма о "едином гражданстве" в конституции Украины сохранится, и это означает, что власти будут воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на наличие второго паспорта, сообщил глава ГМС.

Украинский паспорт

Украина разрабатывает реформу, которая сделает возможным второе гражданство. В настоящее время определяется, как будет оформлена новая процедура, сообщил глава Государственной миграционной службы (ГМС) Украины Максим Соколюк в интервью газете "Европейская правда", опубликованном в понедельник, 16 декабря.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о необходимости легализации двойного гражданства и поручил МИД подготовить необходимые проекты. Один из законопроектов уже подан на рассмотрение в Верховную раду. Целью разрешения иметь двойное гражданство является необходимость притока в Украину граждан и возвращения на родину так называемых "экономических" эмигрантов, указал далее Соколюк.

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При этом, по его словам, в конституции сохранится норма о "едином гражданстве", что означает, что власти будут воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на возможное наличие паспорта другого государства. "Изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта", - добавил глава ведомства.

 Зеленский упростил получение украинского гражданства россиянами

В августе Зеленский подписал указ, упростивший получение украинского гражданства россиянами, которые подверглись политическим преследованиям на родине. Согласно новой норме, для получения украинского паспорта россияне могут подать декларацию об отказе от гражданства и документы, подтверждающие преследования по политическим убеждениям.

В апреле президент РФ Владимир Путин разрешил предоставлять в упрощенном порядке российское гражданство лицам, постоянно проживающим на территориях Донбасса, неподконтрольных Киеву. В Украине и ЕС остро раскритиковали упрощенную выдачу российских паспортов жителям Донбасса.

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  • студенты на лекции

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

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  • мужчина с макбуком на конференции

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    В случае посещения родственников или друзей следует иметь при себе приглашение и сведения о приглашающем - адрес и телефон. Если цель поездки - участие в деловой или научной конференции, то желательно иметь с собой приглашение на нее. А если речь об учебе, то может понадобиться подтверждение о зачислении в учебное заведение. Дорожная медстраховка не обязательна, но ее рекомендуется оформить.

  • девушка с кошельком

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

    Сколько денег нужно иметь при себе?

    Для доказательства платежеспособности при въезде могут попросить предъявить дорожные чеки, подтверждение бронирования жилья, наличную валюту и даже проверить лимит кредитной карты. Необходимая сумма зависит от продолжительности и выбора страны (стран) поездки и может сильно варьироваться: например, в Латвии это всего 14 евро в день на человека, а в соседней Эстонии - уже 94 евро в день.

  • заявление на получение Шенгенской визы

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

    Экономия времени и денег

    Безусловно, гражданам Украины приходится брать с собой в путешествие немало документов, но зато им не нужно обращаться за визами в консульства, платить за них и ждать оформления.

    Автор: Илья Коваль


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Российские беженцы на Украине: без документов и права на работу

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Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

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