 Украина приняла все законы для амнистии сепаратистов в Донбассе | Новости из Германии об Украине | DW | 18.10.2019

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Украина

Украина приняла все законы для амнистии сепаратистов в Донбассе

Замглавы МИД Украины Боднар сказал, что освобождение от наказания станет возможным после восстановления суверенитета Украины над Донбассом. Он исключил амнистию для лиц, причастных к уничтожению самолета MH17.

Пророссийские сепаратисты в Луганске

Пророссийские сепаратисты в Луганске

Украина приняла все законы, необходимые для амнистии сепаратистов в Донбассе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте в пятницу, 18 октября. "На сегодняшний день Украина уже приняла все законодательные акты, необходимые для осуществления в рамках правового поля амнистии в контексте выполнения Минских договоренностей", - сказал он.

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Боднар особо отметил, что, согласно закону о применении амнистии в Украине, вопросы о полном или частичном освобождении от наказания могут рассматриваться лишь "после избрания легитимных органов власти на оккупированных территориях", то есть после восстановления суверенитета Украины над сепаратистскими регионами.

Амнистия не будет тотальной

Замглавы внешнеполитического ведомства Украины также сказал, что амнистия не будет распространяться на лиц, виновных в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности, а также на причастных к уничтожению малайзийского "Боинга" над Донбассом в июле 2014 года. В любом случае, решение об освобождении от наказания будет принимать суд, резюмировал Василий Боднар.

16 октября председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко заявил, что Киев никогда не пойдет на безусловную амнистию всех участников конфликта на востоке Украины.

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    Автор: Николай Бердник


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