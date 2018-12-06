Украина призвала Запад дать мощный ответ на действия России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал дать быстрый и мощный ответ "на агрессию России в Керченском проливе". "ООН должна позаботиться о международном ответе на действия России. Заявлений недостаточно, нужны дела", - сказал он на ежегодной конференции глав МИД стран-членов ОБСЕ в четверг, 6 декабря, в Милане.

По словам Климкина, конференция глав МИД стран ОБСЕ уже пятый год подряд проходит на фоне "дестабилизирующего поведения" России, которое представляет собой "значительную угрозу для европейской безопасности".

Он призвал стран ОБСЕ сообща добиваться освобождения украинских моряков, задержанных российской береговой охраной в Керченском проливе. "Россия превратила Крым в военную базу и усиливающаяся милитаризация оккупированного полуострова подрывает стабильность всего черноморского и средиземноморского регионов", - подчеркнул украинский министр.

Призыв к максимальной сдержанности

Со своей стороны верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини выразила серьезную обеспокоенность напряженностью в Азовском море и от имени ЕС призвала к максимальной сдержанности и деэскалации кризиса.

"Мы призываем все стороны продемонстрировать максимальную сдержанность и незамедлительно разрядить ситуацию. Мы призываем Россию без всяких условий незамедлительно освободить захваченные корабли, их команды и снаряжение. Мы ожидаем, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в соответствии с нормами международного права", - указала Могерини.

Между тем глава МИД России Серей Лавров раскритиковал в Милане "поведение Украины". Он констатировал "кризис доверия в атлантической Европе", вызванный, по его словам, "безоглядным расширением" НАТО, размещением элементов американской ПРО в Европе и "нелегитимными санкциями под выдуманными предлогами". Лавров назвал беспрецедентной "поддержку госпереворота в Украине" в начале 2014 года.

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