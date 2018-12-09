 Украина призвала ЕС ввести новые санкции против России | Новости из Германии об Украине | DW | 10.12.2018

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Украина

Украина призвала ЕС ввести новые санкции против России

На заседании в Брюсселе глава МИД Украины предложил подвергнуть санкциям отдельных россиян, а также ввести ограничительные меры для российских портов в Азовском море.

Павел Климкин

Павел Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Европейский Союз ввести дополнительные санкции против России. На заседании в Брюсселе с участием глав МИД стран Евросоюза в понедельник, 10 декабря, Климкин предложил принять несколько типов штрафных мер.

Контекст

Речь шла о персональных санкциях против россиян, участвовавших в актах агрессии против Украины, а также о мерах ограничения возможностей российских портов на Азовском море, сообщил Климкин по окончании этой встречи.

Конкретных обещаний не звучало

Представители стран ЕС на заседании не выступили с какими-либо конкретными обещаниями. На первом плане должны стоять усилия, направленные на деэскалацию украино-российского конфликта, заявил глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas). По его словам, такая задача стоит в центре консультаций, которые пройдут в Берлине 11 декабря с участием ФРГ, Франции, России и Украины.

В свою очередь верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини указала, что приглашение Климкина на заседание в Брюсселе было очередным свидетельством поддержки Украины Евросоюзом.

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