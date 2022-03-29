 Украина предложила новую систему гарантий безопасности | Новости из Германии об Украине | DW | 29.03.2022

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Украина

Украина предложила новую систему гарантий безопасности

На встрече в Стамбуле представители Киева передали российской делегации предложение о создании международного механизма с гарантиями безопасности для Украины. Россияне пообещали обсудить его в Москве.

Встреча украинской и российской делегаций в Стамбуле

Встреча украинской и российской делегаций в Стамбуле

После окончания переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле об прекращении войны в Украине представители Киева заявили, что предложили РФ создать новую систему гарантий безопасности. Это должен быть договор, который будут ратифицировать парламенты подписавших стран, заявил во вторник, 29 марта, глава украинской делегации, руководитель фракции "Слуга народа" Верховной рады Давид Арахамия.

"Работающий международный механизм с конкретными гарантиями для Украины"

"Хотим, чтобы это был работающий международный механизм с конкретными гарантиями безопасности для Украины, где страны-гаранты будут по аналогу 5-й статьи НАТО, но даже жестче, потому что есть механизм мотивации", - отметил он. При этом все страны-гаранты должны будут предоставить Киеву "военную помощь вооруженными силами, вооружением, закрытым небом - всего того, что нам сейчас так необходимо и мы не можем получить", указал Арахамия.

В качестве гарантов он назвал страны-члены Совета Безопасности ООН (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша, Израиль). "Мы предлагаем свободное присоединение к договору гарантий: если другие страны хотят присоединиться, мы дадим им такое юридическое право", - заявил украинский политик. По его словам, данные гарантии временно не будут работать в оккупированном Крыму и в неподконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей.

Еще один член украинской делегации, советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил о предложении зафиксировать в договоре позиции Киева и Москвы по Крыму и Севастополю. Украина предлагает в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по статусу аннексированного Россией полуострова и в течение этого срока обязаться не использовать вооруженные силы для решения крымского вопроса, заявил Подоляк.

Российская делегация пообещала обсудить предложения Киева в Москве

В свою очередь глава российской делегации Владимир Мединский назвал переговоры "конструктивными" и сообщил о получении от украинской стороны для рассмотрения "понятно сформулированную их позицию для включения в договор". "Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время, доложены президенту, и будет дан соответствующий наш ответ", - отметил он. Одновременно Мединский допустил возможность встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина на подписании мирного договора.

Украина обещает отказаться от вступления в военные союзы и размещения военных баз, контингентов и проведения военных учений на своей территории без согласия стран-гарантов, а Россия со своей стороны не будет возражать против ее вступления в ЕС, заявил далее глава делегации РФ. Данные договоренности предполагают наложение на государства-гаранты обязанностей, "поскольку Украина становится нейтральным внеблоковым государством", добавил он.

Минобороны РФ пообещало в разы сократить военную активность в Киеве и Чернигове

Между тем Минобороны РФ выразило готовность значительно снизить военную активность в Киевской и Черниговской областях. Для повышения взаимного доверия, создания необходимых условий для дальнейших переговоров и достижения конечной цели "принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении", - заявил замглавы российского ведомства Александр Фомин по итогам переговоров в Стамбуле. Подробности решения сообщит Генштаб ВС РФ по возвращении делегации в Москву, добавил он.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что на переговорах в Стамбуле удалось сблизить позиции по некоторым вопросам. При этом более сложные темы обсудят на следующих раундах переговоров главы МИД РФ и Украины, заявил он.

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    Автор: Николай Пермяков


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