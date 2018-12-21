 Украина предлагает России и сепаратистам обмен пленными | Новости из Германии об Украине | DW | 21.12.2018

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Украина

Украина предлагает России и сепаратистам обмен пленными

Киев готов еще до православного Рождества совершить обмен пленными с сепартистами из "ДНР" и "ЛНР" в формате "72 на 19" и с Россией - в формате "22 на 22".

Обмен военнопленными на востоке Украины в конце 2017 года

Обмен военнопленными на востоке Украины в конце 2017 года

Украина предлагает России и пророссийским сепаратистам, контролирующим части Донецкой и Луганской областей, совершить обмен пленными. Соответствующее предложение направлено Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая ведет независимое наблюдение за ситуацией в Украине, сообщила первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook в пятницу, 21 декабря. Украинская сторона предлагает провести обмен 5 января, "чтобы 150 человек встретили Рождество дома, могли пойти с семьями в Церковь и помолиться за мир", - написала Геращенко. По ее словам, предлагается обсудить возможность обмена 27 декабря на видеоконференции подгруппы по безопасности трехсторонней контактной группы, в состав которой входят представители ОБСЕ, России и Украины.

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Украинская сторона предлагает так называемым ДНР и ЛНР выдать 72 сепаратистов в обмен на 19 заложников, находящихся на оккупированных территориях, написала Геращенко. Кроме того, Киев готов "немедленно" передать России 22 россиян, которые были задержаны и осуждены в Украине. Ранее РФ отказалась забирать своих граждан, из-за чего сорвался обмен пленными, запланированный на 27 декабря, указывает Геращенко. В обмен на 22 российских заключенных Киев рассчитывает получить 22 украинцев, находящихся по стражей в России.

В Кремле указывают на "разницу в подходах"   

Ранее в тот же день пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия "давно выступает инициатором того, чтобы произвести обмен "всех на всех", но существует разница в подходах и в Москве, и в Киеве в квалификации" пленных, "то есть кем считать этих людей, и отсюда происходит несостыковка в количестве тех, кого и предлагается менять". Вместе с тем Москва, по словам Пескова, в целом заинтересована в обмене заключенными.

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    Автор: Анастасия Магазова, Данил Билык, Марина Барановская


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