 Украина поможет НАТО защитить Норвегию от ″Муринуса″ | Новости из Германии об Украине | DW | 07.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

Украина поможет НАТО защитить Норвегию от "Муринуса"

На многонациональных учениях Trident Juncture 2018 страны НАТО освободят северную часть Норвегии от выдуманного агрессора. Кроме 29 стран альянса, в маневрах будут участвовать Швеция и Финляндия.

Украинские солдаты на параде

Украинские солдаты на параде

Вооруженные силы Украины (ВСУ) примут участие в многонациональных военных учениях "Trident Juncture 2018". Об этом в воскресенье, 7 октября, сообщило управление ВСУ по связям с общественностью. В сообщении говорится, что активная фаза учений с участием 45-тысячного межвидового контингента войск пройдет на севере Норвегии в период с 25 октября по 7 ноября.

Контекст

Законопроект Петра Порошенко о закреплении в конституции Украины стратегического курса на членство в НАТО и ЕС не вызвал в Брюсселе большого энтузиазма даже среди сторонников евроинтеграции Киева. (06.09.2018)

Конституционный суд Украины может окончательно закрепить курс страны на членство в ЕС и НАТО. Как и на что повлияет это решение на фоне президентских и парламентских выборов 2019 года? (21.09.2018)

Помимо 29 стран НАТО, в маневрах будут участвовать воинские подразделения из Швеции и Финляндии. В сообщении управления ВСУ также говорится, что "командно-штабная фаза учений продлится до третьей декады ноября в органах управления и учебных центрах альянса от итальянской провинции Кампания до норвежских регионов Тромсе и Финмарк".

По сценарию учений многонациональная коалиция НАТО будет проводить масштабную военную операцию по освобождению незаконно оккупированной северной части Королевства Норвегия. Агрессором выступает выдуманная страна "Муринус".

С сентября 2018 года к работе в секциях штаба многонациональной коалиции Североатлантического альянса привлечены пять офицеров ВСУ.

Смотрите также:

  • Инфографика: ЕС и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в Европу

    Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

  • Инфографика: страны Восточного партнерства

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Программа ЕС "Восточное партнерство"

    В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Киргизия.

  • Инфографика: страны Восточного партнерства, заключившие договор об ассоциации с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    "Восточное партнерство" двух скоростей

    В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. 1 мая вступит в силу договор о расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, в рамках которого ЕС предоставит Еревану 175 млн евро на проведение реформ.

  • Инфографика: визовый режим с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Кому нужна виза в ЕС

    Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

  • Инфографика: НАТО и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в НАТО

    Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членства.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 13:27
Now live
13:27 мин

План Порошенко вряд ли сработает, или Почему Украину не берут в НАТО и ЕС - DW Новости (04.09.2018)

Контекст

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

После распада СССР ряд бывших советских республик взяли курс на интеграцию в Евросоюз и НАТО. Однако этот процесс протекает с разной скоростью. Кратий обзор - в фотогалерее DW. (30.04.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

План Порошенко вряд ли сработает, или Почему Украину не берут в НАТО и ЕС - DW Новости (04.09.2018)  

Курс Украины в ЕС и НАТО: что думают об изменении Конституции в прифронтовом Мариуполе  

НАТО на Крещатике: с чем приехал в Киев глава Пентагона - DW Новости  

Также по теме

Schriftzug - Ukraine, strebe weiter Richtung Brüssel - Kiew

Украинцы хотят быть частью Евросоюза 14.09.2018

Данные социологов свидетельствуют, что если бы в Украине состоялся референдум по вопросу о вступлении в ЕС, "за" высказалось бы около 60 процентов.

Nato Flagge

НАТО предоставила Украине статус соискателя 10.03.2018

Статус  "aspirations" означает приглашение присоединиться к интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам членства. До сих пор в альянсе отказывались официально признать стремление Киева к приобретению членства.

Kiev Unabhängigkeitstag Besuch Mattis Parade

Комментарий: Американский "зонтик" для украинской независимости 25.08.2017

Визит Джеймса Мэттиса в Киев поставил точку в дискуссии о том, будет ли Вашингтон торговаться с Москвой по поводу Крыма и Донбасса. Не будет, пишет в комментарии DW Сергей Руденко.

Реклама

Самые читаемые

Европарламентарии ожидают извинений от главы МИД Великобритании  

На выборах в парламент Латвии лидирует пророссийская партия "Согласие"  

The Sunday Times: Великобритания готова "выключить свет" в Кремле  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно