Украина получила от США вооружения на 60 млн долларов

США поставили Украине вооружение и военное оборудование на общую сумму 60 млн долларов, сообщило в среду, 17 июня, посольство Соединенных Штатов в Киеве. Среди грузов, прибывших в Украину 16 июня, входят противотанковые ракеты производства компании Javelin, боеприпасы и средства радиосвязи.
"США решительно поддерживают Украину в вопросе защиты ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии", - говорится в заявлении американского посольства. В апреле 2018 года США уже поставили Украине первую партию ракетных комплексов Javelin на сумму 47 млн долларов.
Украинская армия ведет бои с поддерживаемыми Россией группами сепаратистов на востоке страны уже более шести лет, напоминает агентство dpa. По данным ООН, с начала конфликта в Донбассе его жертвами стали более 13 тысяч человек.
Россия категорически отрицает свое непосредственное участие в конфликте на востоке Украины.
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Жизнь на линии фронта на юге Донбасса
Самый маленький и самый южный пункт пропуска
КПВВ "Гнутово" неподалеку от Мариуполя - самый маленький из пяти пунктов въезда-выезда в Донбассе. Ежедневно линию фронта здесь пересекают около 3500 гражданских. Это вдвое меньше, чем на других КПВВ. От этого шлагбаума - всего три километра до пункта пропуска "Октябрь" на стороне боевиков "ДНР".
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Жизнь на линии фронта на юге Донбасса
Путь через линию фронта лежит через Пищевик
Особенность КПВВ "Гнутово" в том, что он находится непосредственно в населенном пункте - в поселке Пищевик. Местные жители, которых здесь осталось меньше 20, живут фактически на территории пункта пропуска. Родственники могут попасть к ним только после проверки. А с 5 вечера до 8 утра, когда КПВВ закрыт на ночь, для местных действует комендантский час - свободно передвигаться по селу нельзя.
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Жизнь на линии фронта на юге Донбасса
Люди привыкли к жизни на КПВВ
52-летний Андрей - самый молодой житель Пищевика. Он говорит, что благодаря пункту пропуска в селе относительно спокойно - только по ночам слышны пулеметные очереди. "Когда наши хлопцы зашли, установился порядок", - рассказывает мужчина. С пограничниками у местных - добрососедские отношения. "И хлебушка дадут, и водички помогут принести, - рассказывает соседка Андрея Антонина. - Хорошие ребята".
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Жизнь на линии фронта на юге Донбасса
Почти обычная сельская жизнь
Большинство жителей Пищевика - пенсионеры. Некоторым помогают родные. Андрей остался один - жена умерла, а пенсии он не получает. Говорит, необходимые документы остались в Луганской области, на территории "ЛНР", где он до войны работал шахтером. Получить документы мужчина не может. Поэтому Андрей устроился уборщиком на КПВВ и держит хозяйство - 60 кур и три свиньи.
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Жизнь на линии фронта на юге Донбасса
В Пищевике - ни одного неповрежденного здания
Во время активных боев в Пищевике были разрушены или повреждены почти все дома. В уцелевших вместо стекол в окнах - пленка с символикой международных организаций. В этот дом в 2016 году попала мина, рассказал нам Андрей. Хозяев во время обстрела не было дома. Сейчас они переехали в Мариуполь.
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Жизнь на линии фронта на юге Донбасса
Укрытия на КПВВ держат наготове
Последний раз КПВВ "Гнутово" обстреляли в мае 2018 года, рассказывают пограничники. Тогда по пункту пропуска выпустили две противотанковые ракеты. К счастью, люди не пострадали - были повреждены только два гражданских автомобиля. И хотя по пункту пропуска сейчас не стреляют, гарантировать, что тишина будет держаться и дальше, не может никто. Поэтому укрытия на КПВВ держат наготове.
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Жизнь на линии фронта на юге Донбасса
Минные поля Донбасса
Опасностей вблизи КПВВ хватает и без обстрелов. Поля вокруг и огороды местных жителей усеяны минами и ВПВ - "взрывоопасными пережитками войны", как специалисты называют неразорвавшиеся снаряды и гранаты. По данным международной организации HALO Trust, которая занимается разминированием, с начала войны в Донбассе на минах и ВПВ подорвались минимум 922 гражданских. 286 из них погибли.
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Жизнь на линии фронта на юге Донбасса
Проверки, как на границе
Проверки на КПВВ столь же суровы, как на настоящей границе. Пограничники со специально обученными собаками ищут оружие, взрывчатку и наркотики. Говорят, что "серьезная" контрабанда встречается редко. Несколько раз в месяц находят марихуану, которую люди перевозят для собственных нужд.
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Жизнь на линии фронта на юге Донбасса
Война войной, а музыка играет
64-летнего мариупольца Валерия проверки не пугают - в багажнике своего старого Volvo он везет только гармонь. Едет к родственникам в Новоазовск, оказавшийся под контролем самопровозглашенной "ДНР" - хочет сыграть для них во время застолья. Валерий очень ценит такие встречи - поездку "на ту сторону" он может позволить себе лишь раз в полгода.
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Жизнь на линии фронта на юге Донбасса
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До передовой от КПВВ "Гнутово" - менее двух километров. Именно этот отрезок фронта может стать четвертым участком, на котором состоится разведение сил украинской армии и боевиков "ДНР". Многие военные считают разведение ошибочным шагом. Говорят, что позиции, на которые их могут отвести, хуже нынешних.
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Жизнь на линии фронта на юге Донбасса
Петр и Иван
Солдату Петру (слева) - 25 лет. На фронте он уже три года. Его командиру, лейтенанту Ивану (справа) - только 21, на войне он - три месяца. "Можно отвести только к нашей границе, - говорит Петр. - А отходить дальше на своей земле - это вообще нецелесообразно".
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Жизнь на линии фронта на юге Донбасса
Пушистый спецназ
Пока нет обстрелов, вместе с военными под теплым приазовским солнцем греются кошки, которых можно встретить в каждом окопе. На этой позиции их рекордное количество - 25. Для военных такие соседи крайне важны, ведь они держат линию обороны против многочисленных мышей и крыс. К тому же, говорят солдаты, животные способны предчувствовать обстрелы.
Автор: Николай Бердник