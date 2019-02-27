 Украина отказалась участвовать в Евровидении | Новости из Германии об Украине | DW | 27.02.2019

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Украина

Украина отказалась участвовать в Евровидении

В связи с тем, что исполнители, занявшие первые три места по результатам национального отбора, отказались участвовать в конкурсе из-за его политизации НОТУ решила не посылать никого.

Победительница отбора - певица Maruv

Победительница отбора - певица Maruv

Украина не будет отправлять своего представителя на международный песенный конкурс "Евровидение-2019" из-за политизации ситуации вокруг его отбора. Об этом говорится в заявлении Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в среду, 27 февраля.

Вещатель напомнил, что от участия в "Евровидении-2019" отказались исполнители и коллективы, занявшие первые три места в национальном отборе - Maruv, Freedom Jazz и Kazka. В тексте заявления отмечается, что НОТУ не станет отправлять на конкурс в Израиль участников, не участвовавших в национальном отборе, хотя имеет на это право.

"В сложившейся ситуации, следуя закону об общественном вещании, а также в условиях чрезмерной политизации проведения национального отбора Общественный вещатель решил отказаться от участия в Международном песенном конкурсе Евровидение-2019", - сказано в заявлении.

Maruv и Freedom-jazz girls band  и Kazka отказалисьотЕвровидения

Первое место в национальном отборе заняла певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимомMaruv. Однако после ее победы Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) взяла время для принятия решения о ее участии, поскольку организаторов смущала концертная деятельность артистки в России. Затем журналистам сообщили, что НОТУ и певица не смогли договориться об условиях участия Maruv в конкурсе, в частности, они не нашли общего решения относительно "миссии представителя Украины на "Евровидении".

Контекст

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В конечном итоге, певица сама отказалась представлять Украину на конкурсе, заявив, что не намерена выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на Евровидении в промо-акции политиков.

Позднее группа Freedom-jazz girls band, занявшая второе место в ходе национального отбора, по словам исполнителей, "получила звонок от НОТУ", однако в сложившейся ситуации также ответила отказом на предложение выступить на "Евровидении".

Их примеру последовали и музыканты из группы Kazka. "Мы хотим и имели бы честь представлять Украину на "Евровидении". Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени. Мы за этим шли на нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой", - заявили представители группы. Они указали, что хотят объединять людей, а не сеять раздор, поэтому группа не приняла предложение НОТУ выступать на конкурсе.​

 "Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

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    Автор: Ефим Шуман


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