 Украина обратилась в ЕСПЧ по поводу захвата Россией 24 моряков | Новости из Германии об Украине | DW | 07.01.2019

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Украина

Украина обратилась в ЕСПЧ по поводу захвата Россией 24 моряков

Украина направила в Европейский суд по правам человека иск против России. Киев призывает признать нарушение прав 24 украинских моряков, захваченных вблизи Керченского пролива 25 ноября.

Европейский суд по правам человека

Европейский суд по правам человека

Украина просит Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признать факт нарушения Россией прав захваченных ею в плен 24 украинских военных моряков. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook  в понедельник, 7 января, написал заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

"Правительство Украины выполнило инструкции суда и подало 7 января 2019 г. полноценное заявление по делу №55855/18. Правительство требует признания судом факта нарушения Российской Федерацией прав 24 украинских моряков в ходе незаконного нападения на украинские корабли, ранения и захвата моряков в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, их незаконного удержания в пенитенциарных учреждениях РФ и привлечения к уголовной ответственности", - написал он.

Контекст

За 30 дней военного положения украинцы так и не получили ответ от власти на главный вопрос: как действовать в случае широкомасштабных боевых действий, считает Сергей Руденко. (26.12.2018)

Российский адвокат Николай Полозов, координирующий работу по освобождению украинских моряков в РФ, рассказал DW о перспективах признания их военнопленными и освобождения до вынесения приговора. (28.12.2018)

Лищина отметил, что своими действиями российская сторона нарушила ст. 2, 3, 5, 6 и 38 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Конфликт в Керченском проливе

25 ноября в Черном море вблизи Керченского пролива российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины (два артиллерийских катера и буксир). Их обвинили в незаконном пересечении госграницы РФ. Экипаж кораблей из 24 человек арестовали до 25 января. Все арестованные заявили следователям, что являются военнопленными, и отказались от дачи показаний. Военнопленными моряков называют и в Киеве. Российские официальные лица заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.

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    Автор: Евгений Тейзе


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