 Украина не пригласит российских наблюдателей на выборы президента | Новости из Германии об Украине | DW | 09.01.2019

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Украина

Украина не пригласит российских наблюдателей на выборы президента

По украинскому законодательству Россия является "страной-агрессором". Поэтому Киев не допустит российских наблюдателей на выборы президента Украины.

Выборы на Украине (Фото из архива)

Выборы на Украине (Фото из архива)

Киев не примет заявки на регистрацию в качестве наблюдателей на президентских выборах от лиц, имеющих российское гражданство. Об этом глава МИД Украины Павел Климкин сообщил в среду, 9 января, на своей странице в Facebook.

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Климкин опубликовал фотокопию официального письма МИД Украины в адрес директора бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир. Этим документом глава украинского дипломатического ведомства официально информирует организацию о намеченных на 31 марта выборах президента Украины и приглашает ОБСЕ направить в страну комиссию международных наблюдателей.

При этом Климкин подчеркивает, что его министерство не станет рассматривать заявки от иностранных государств или международных организаций, желающих командировать на выборы в качестве наблюдателей "владельцев российских паспортов или иных лиц, посланных российской стороной".

Россия -  страна-агрессор  

"Среди других вполне стандартных вещей, заметил, что МИД Украины не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей", - написал Климкин на своей странице в социальной сети. 

Данное решение Климкин обосновывает принятым в январе 2018 года законом  "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", в соответствии с которым Россия признается "страной-агрессором" и "оккупационной силой".

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Ссылки в интернете

Сообщение на странице Павла Климкина в Facebook

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