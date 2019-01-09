Украина не пригласит российских наблюдателей на выборы президента

По украинскому законодательству Россия является "страной-агрессором". Поэтому Киев не допустит российских наблюдателей на выборы президента Украины.
Киев не примет заявки на регистрацию в качестве наблюдателей на президентских выборах от лиц, имеющих российское гражданство. Об этом глава МИД Украины Павел Климкин сообщил в среду, 9 января, на своей странице в Facebook.
Климкин опубликовал фотокопию официального письма МИД Украины в адрес директора бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир. Этим документом глава украинского дипломатического ведомства официально информирует организацию о намеченных на 31 марта выборах президента Украины и приглашает ОБСЕ направить в страну комиссию международных наблюдателей.
При этом Климкин подчеркивает, что его министерство не станет рассматривать заявки от иностранных государств или международных организаций, желающих командировать на выборы в качестве наблюдателей "владельцев российских паспортов или иных лиц, посланных российской стороной".
Россия - страна-агрессор
"Среди других вполне стандартных вещей, заметил, что МИД Украины не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей", - написал Климкин на своей странице в социальной сети.
Данное решение Климкин обосновывает принятым в январе 2018 года законом "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", в соответствии с которым Россия признается "страной-агрессором" и "оккупационной силой".
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