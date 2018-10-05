 Украина не намерена закрывать российские генконсульства | Новости из Германии об Украине | DW | 06.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

Украина не намерена закрывать российские генконсульства

Закрытие российских диппредставительств в Украине неминуемо приведет к зеркальному ответу со стороны Москвы. Тогда Киев не сможет помогать украинцам в России, заявил глава МИД Украины Климкин.

Посольство России в Украине

Посольство России в Украине

Киев не будет закрывать российские генконсульства в Украине, поскольку Москва ответит зеркально, и тогда Украина лишится возможности оказывать помощь находящимся в РФ украинцам. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала "UA: Харьков" вечером в пятницу, 5 октября, отвечая на вопрос по поводу требований представителей харьковского евромайдана и ряда националистических организаций закрыть консульство РФ в Харькове.

Контекст

Украинский режиссер Олег Сенцов с 14 мая держит голодовку в российской колонии. Он добивается освобождения всех украинских политзаключенных в РФ. Пока безуспешно. А состояние Сенцова ухудшается. (21.08.2018)

Президент Украины в интервью Rheinische Post отметил, что ситуацию в Донбассе нельзя называть замороженным конфликтом. Порошенко прогнозирует, что Москва будет вмешиваться в украинские выборы. (22.09.2018)

"Наши дипломаты просто помогают украинцам, в том числе и политическим заключенным. Если мы уберем здесь эти консульства, то, конечно, Россия закроет наши консульства", - сказал Климкин. По его словам, в России в настоящее время находятся около 3 млн украинцев. Глава МИД Украины сказал, что против них периодически совершаются провокации, в связи с чем Киеву следует опасаться закрытия своих генконсульств, иначе она, по его словам, не сможет помогать своим гражданам.

Комментируя деятельность российского дипперсонала в Украине, Климкин заявил, что "российские дипломаты занимаются тут, в основном, деятельностью, которая свойственна спецслужбам". Он добавил, что эти люди "находятся под пристальным контролем и не могут делать то, что делали в прежние времена, до 2014 года".

В июне Климкин выразил опасение, что Россия займется "масштабным вмешательством" в украинские президентские и парламентские выборы в 2019 году.

Смотрите также:

  • Павел Гриб

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Павел Гриб

    20-летний Павел Гриб исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле, куда он отправился на встречу с девушкой, с которой познакомился в социальных сетях. Позднее стало известно, что молодой человек пребывает в следственном изоляторе в городе Краснодаре по обвинению в терроризме. Его адвокат заявила, что Павла похитили сотрудники ФСБ.

  • Олег Сенцов

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Олег Сенцов

    Украинского режиссера задержали в Симферополе весной 2014 года, обвинив в создании террористической организации и подготовке терактов в Крыму. Северо-Кавказский военный суд в Ростове приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. 14 мая 2018 года, находясь в колонии "Белый медведь" в Заполярье, Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключённых в РФ.

  • Александр Кольченко

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Александр Кольченко

    27-летний Александр, житель аннексированного Крыма, также проходит по "делу Сенцова". Его задержали в мае 2014 года в Симферополе, обвинив в участии в террористической организации и подготовке терактов в Крыму. Северо-Кавказский суд в Ростове приговорил его к 10 годам заключения. Свою вину, как и Олег Сенцов, он не признал. Заключение Александр Кольченко отбывает в колонии на Урале.

  • Олексій Чирній

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Алексей Чирний

    Преподаватель истории, крымчанин Алексей Чирний - еще один фигурант дела "крымских террористов". Его задержали в мае 2014 года в Симферополе и подвергли пыткам, выбивая показания против Олега Сенцова. Чирний - единственный, кто пошел на сделку со следствием. Северо-Кавказский военный суд приговорил его к семи годам заключения. Чирний отбывает заключение в колонии в Шахтах Ростовской области РФ.

  • Сергей Литвинов

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Сергей Литвинов

    34-летнего жителя Луганской области Сергея Литвинова задержали летом 2014 года и обвинили в участии в "карательных операциях" батальона "Днепр", в частности, в массовых убийствах и изнасилованиях. Позднее обвинения были сняты и заменены обвинением в разбое. Суд в Ростовской области приговорил Литвинова к 8 с половиной годам заключения. Литвинов содержится в колонии строгого режима в Магадане.

  • Николай Карпюк

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Николай Карпюк

    53-летний Николай Карпюк - житель Ровенской области, задержан в марте 2014 года. Обвинен в убийстве российских военных в Чечне в 1994-1995 годов. Дал признательные показания на себя и других участников дела, позднее отказался от них, заявив, что они были даны под пытками. Приговорен к 22,5 годам лишения свободы. Десять лет он будет сидеть в тюрьме, а затем его отправят в колонию строгого режима.

  • Станислав Клых

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Станислав Клых

    Клыха задержали в августе 2014 года в РФ по тем же обвинениям, что и Николая Карпюка. По данным защиты, доказательств пребывания Клыха в Чечне нет. За время следствия подвергался пыткам и воздействию психотропных веществ. Приговорен к 20 годам заключения, сначала в тюрьме, а затем в колонии строгого режима. В настоящее время находится в психиатрической тюремной больнице в Магнитогорске.

  • Владимир Балух

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Владимир Балух

    Проживающего в аннексированном Крыму Владимира Балуха, вывесившего на своем доме флаг Украины и табличку "Улица героев Небесной сотни", приговорили к трем годам и трем месяцам колонии-поселения по обвинению в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. По новому делу о нападении на начальника ИВС он приговорен к пяти годам колонии. 19 марта 2018 года Балух в знак протеста объявил голодовку.

  • Роман Сущенко

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Роман Сущенко

    Корреспондента украинского информагентства "Укринформ" Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года во время поездки к брату. 4 июня 2018 года его приговорили к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже и сборе секретной информации о работе российских военных и Росгвардии. Процесс проходил в закрытом режиме.

  • Александр Костенко

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Александр Костенко

    После аннексии Крыма бывшего украинского милиционера из Симферополя Александра Костенко обвинили в причинении вреда бойцу "Беркута" во время массовых протестов в Киеве в феврале 2014 года. Киевский районный суд Симферополя приговорил его к 4 годам и двум месяцам лишения свободы, после апелляции срок снизили до 3 лет 11 месяцев. Костенко отбывает наказание в исправительной колонии Кирово-Чепецка.

    Автор: Анастасия Магазова, Данил Билык, Марина Барановская


Смотреть видео 01:17
Now live
01:17 мин

Олег Сенцов: 100 дней голодовки

 

Контекст

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

В Ростове-на Дону 23 июля начался судебный процесс по делу украинца Павла Гриба, обвиняемого в терроризме. О некоторых других гражданах Украины, приговоренных в России к тюремным срокам, - в фотогалерее DW. (23.07.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Олег Сенцов: 100 дней голодовки  

Бесплатный концерт и немного политики: Борис Гребенщиков в Киеве - DW Новости  

Немцова.Интервью - Владимир Кличко о том, что нельзя считать всех русских плохими после аннексии Крыма  

Также по теме

Rada-Gesetz über Donbass-Politik

Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса 04.10.2018

Украинский парламент поддержал соответствующий законопроект, внесенный президентом Петром Порошенко. Спецпредставитель США по Украине Волкер настоятельно советовал Украине пролонгировать этот документ.

Deutschland Außenminister-Verhandlungen im Normandie-Format

"Нормандская четверка" не достигла компромисса по вопросу о миссии ООН 11.06.2018

Главы МИД Германии, Франции, России и Украины на встрече в Берлине не договорились о том, какой быть миссии "голубых касок" в Донбассе. DW - о результатах переговоров.

Реклама

Самые читаемые

Все больше немецких пенсионеров живут за пределами Германии  

Немецкие СМИ: Каким должен стать ответ Запада на российский шпионаж?  

Глава Еврокомиссии предупредил об угрозе новой войны на Балканах  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно